Rod Stewart ha lanciato il proprio brand di whisky

di Luca Venturino 30 Maggio 2023

Uno spirito rock’n roll – in tutti sensi, a dirla tutta. Sir Roderick David Stewart, o Rod per gli amici, ha di fatto recentemente annunciato il lancio del suo personale brand di whisky, il Wolfie’s Whisky, prodotto dalla famosa distilleria scozzese Loch Lomond. Le prime bottiglie, stando a quanto lasciato trapelare, dovrebbero fare il loro approdo sugli scaffali già a partire dalla seconda metà del prossimo mese; mentre l’annuncio ufficiale del prodotto ci è arrivato direttamente dai canali social di Stewart, che in un recente video su Instagram non ha esistato a definire il suo distillato “un mascalzone” in grado di “riportanti ai bei vecchi tempi”.

Rod Stewart e il lancio del Wolfie’s Whisky: tutti i dettagli del whisky della rockstar

E guai a dire che il caro e vecchio Rod non ci abbia messo il cuore – come la rockstar stessa spiega sui suoi canali social, infatti, il Wolfie’s Whisky è il risultato di un progetto che dura da almeno due anni, e che ha impegnato Stewart in lunghi processi di sviluppo e “dozzine di degustazioni di whisky”. Ehi, sarà un lavoro sporco ma qualcuno dovrà pur farlo.

Stando a quanto rivelato dallo stesso Rod Stewart e come già accennato in apertura di articolo, il whisky in questione verrà di fatto distillato, miscelato e infine anche imbottigliato presso la famosa distilleria Loch Lomond, situata nella ridente cittadina di Alexandria, in Scozia; sotto l’occhio attento del master blender Michael Henry, il quale fu insignito a tale prestigiosa carica nell’ormai lontano 2014 dopo una esperienza decennale come birraio.

Il Wolfie’s Whisky avrà un tenore alcolico del 40% con sentori di “cannella calda, vaniglia fresca e mela cotta” – o almeno così dice Rod, che a noi non è capitato ancora di assaggiarlo, a dirla tutta. Sulla base di ogni singola bottiglia, per di più, è stato impresso il testo di Rythm of my Heart, celebre canzone firmata dallo stesso Stewart.

A proposito di firme: è bene notare, per di più, che Stewart ha personalmente firmato un migliaio di bottiglie di whisky prima di immetterle sul mercato – un maxi lotto che, con ogni probabilità, diventerà il vanto di ogni collezionista. “Per me, Wolfie’s rappresenta il comportamento spensierato dei miei giorni più birichini e l’eccitazione di ciò che la vita ha ancora da offrire” ha commentato Rod Stewart riferendosi al suo nuovo whisky.

Chiudiamo con qualche norma operativa: stando a quanto dichiarato Wolfie’s Whisky sarà venduto al dettaglio a 35 sterline a bottiglia in negozi selezionati nel Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica d’Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Danimarca, Germania e Svizzera a partire dal 19 giugno; mentre dovrebbe approdare negli USA entro la fine dell’anno.