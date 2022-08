Roger Federer sfida un piccolo fan, mantenendo una promessa fatta insieme a Barilla

di Manuela 9 Agosto 2022

Non si può dire che Roger Federer non sia una persona di parola. Dopo 5 anni, ha mantenuto la promessa fatta a un suo piccolo fan, grazie anche allo sponsor Barilla e all’agenzia Boomerang. Ecco come è andata.

Era il 2017 e un bambino coraggioso di nome Izyan Ahamad, soprannominato Zizou, aveva fatto una domanda al tennista durante una conferenza stampa agli US Open. Zizou aveva chiesto al tennista se poteva continuare a giocare per altri 8-9 anni in modo da poterlo sfidare quando anche lui fosse diventato un professionista. Un sorpreso Federer aveva detto di sì, ma Ahmad aveva voluto una conferma e gli aveva chiesto se fosse una promessa. Al che Federer, sorridendo, aveva confermato che era una promessa col mignolo.

A cinque anni di distanza, ecco che Federer è riuscito a mantenere quella promessa, grazie anche alla collaborazione con Barila e Boomerang. A giugno Zizou è andato in aereo a Zurigo insieme al suo allenatore. Il ragazzo pensava di allenarsi semplicemente, ma non sapeva che Roger Federer stava osservando di nascosto tutte le sue mosse.

Arrivati al club di tennis, ecco che Zizou si era stupito del fatto che i membri dello staff conoscessero il suo nome. Un dipendente ha addirittura svelato di indossare una maglietta con il suo viso. Mentre Zizou era sempre più stupito della situazione, ecco che un gruppetto di ragazzini, dall’altra parte dalla strada, aveva cominciato a inneggiare il suo nome, con tanto di cartelli di supporto.

Così un sempre più stupefatto Zizou è andato sul campo in terra battuta, sempre fiancheggiato dai suoi sostenitori. Il suo accompagnatore gli ha così rivelato che finalmente tutti i ragazzi potevano vederlo giocare contro un degno avversario. Ed è a questo punto che dall’altro lato del campo è avanzato Federer. Zizou non poteva crederci e con le mani su bocca e occhi è riuscito a spiaccicare un “Salve signor Federer”. L’otto volte vincitore di Wimbledon ha risposto dicendo che era felice di rivederlo, poi i due si sono stretti la mano e si sono abbracciati.

Federer gli ha ricordato che si erano fatti una promessa cinque anni prima e che era tempo di giocare insieme. Non è dato sapere chi abbia vinto la sfida in quanto un piatto di spaghetti (non è specificato, ma ovviamente sarà stata pasta Barilla visto che non solo è il suo sponsor, ma visto anche che il tennista aveva dichiarato di amare questo marchio) ha provvidenzialmente interrotto la sfida amichevole.

Ecco il video di YouTube dove potete vedere tutta la storia: