Roma: a controllare la movida intorno ai bar ci penseranno gli “steward della notte”

di Manuela 28 Gennaio 2022

No, non è il titolo di un ipotetico sequel del film con Charles Bronson. Più semplicemente a Roma, per cercare di tenere sotto controllo la movida nelle strade intorno a bar e discoteche, ecco che arriveranno gli “steward della notte” per aiutare le forze dell’ordine impegnate nei controlli su green pass e affini.

Si tratta di controllori privati che potranno affiancare proprietari e gestori dei locali a controllare la movida fuori controllo. Lo scopo è quello di aumentare i controlli in modo da garantire non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche che possano riuscire a dormire la notte.

Proprio ieri si è tenuto un tavolo di confronto fra gli amministratori della città e le varie associazioni di commercianti ed esercenti. Per pare che non si interverrà su orari di chiusura e vendita di alcolici, onde evitare di aggravare la disastrosa situazione economica delle varie attività.

Quello che si farà, invece, è creare le figure degli “steward della notte” che andranno a potenziare le attività degli agenti già presenti in strada, i quali al momento sono impegnati a controllare il green pass e l’uso della mascherina.

Monica Lucarelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Roma, ha spiegato che Roma ha bisogno che la movida venga gestita in maniera consona, con necessità di un piano che tuteli sia le esigenze dei commercianti che la tranquillità di cittadini e residenti che vivono nelle zone della movida. Per ora gli steward della notte verranno utilizzati nella zona di Trastevere e San Lorenzo, poi si vedrà.