Super Green Pass, si va verso l’obbligo per gestori di bar e ristoranti

Per la felicità di Luciana Littizzetto ci si sta muovendo verso l’obbligo di Super Green Pass anche per i gestori e i titolari di bar e ristoranti: è questo, infatti, il contenuto di un emendamento al decreto Covid già approvato in Commissione Bilancio al Senato e che dev’essere discusso in Aula.

L’obiettivo è quello di assottigliare quell’ingombrante paradosso che obbligava clienti e dipendenti di bar e ristoranti di essere in possesso del pass verde rinforzato, ma che saltava a piè pari i titolari e gestori, che d’altronde passano molto del loro tempo proprio lavorando attivamente tra i tavoli i banconi dei rispettivi locali. “Con questa norma abbiamo chiarito che chiunque lavori tra i tavoli di un ristorante o dietro il bancone di un bar, sia esso il proprietario o un dipendente, è tenuto a espletare l’obbligo vaccinale, a tutela dei clienti” ha spiegato il senatore Dario Stefano, promotore del provvedimento in questione. “L’obiettivo resta quello di evitare i contagi a colazione, pranzo o cena nelle strutture di ristorazione, a tutto vantaggio anche dei lavoratori e dei titolari”.