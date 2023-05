Roma: apre Allegrìo, ristorante che unisce cibo e design

Allegrìo, ristorante creativo che unisce la passione per il design alla cucina contemporanea, ha aperto in Via Veneto a Roma.

di Luca Venturino 25 Maggio 2023

Un concept che “viene dalla pancia”, come ha voluto definirlo la sua creatrice Sabrina Corbo, creative director italo-britannica. Allegrìo sorge nel cuore di Roma, e più precisamente in Via Veneto: proprio qui, nell’iconica strada della Dolce Vita, Corbo ha trovato il giusto contesto per conciliare la passione per il design alla food experience. Declinazione in quattro sale, 170 coperti all’interno e 28 all’esterno, e tanta fantasia – carta da parati per evocare il giardino di Livia, un trionfo di 500 rose in porcellana di Capodimonte e poi ancora colori, arte, dj set e – ultima ma di certo non per importanza – cucina italiana di impronta contemporanea.

Allegrìo a Roma: tutti i dettagli del nuovo ristorante in Via Veneto

“Il mio obiettivo” spiega ancora Sabrina Corbo “era creare un format internazionale che conciliasse l’experience culinaria al design, senza dimenticare la mia Italia, ma avendo vissuto per tanti anni a Londra ho cercato di dare un respiro internazionale con uno sguardo più inglese”. Nasce così Allegrìo, un progetto di commistione di diversi stili, con ogni stanza che si distingue per decori, disegni dipinti a mano e soprattutto menu – uno per ogni sala, per l’appunto.

Importante, ai fini dell’idea, il legame con il sole: ““Credo che ognuno di noi custodisca nel proprio profondo un “Sole” interiore che ricerca costantemente la bellezza e l’arte di vivere e che rappresenta la nostra vera forza interiore” commenta Corbo. Non sorprende, dunque, ritrovare l’astro infuocato anche nel logo e nella narrazione stessa del locale: Allegrìo sorge la mattina con una ricca colazione a cura del pastry chef Mario di Costanzo, a cui fa poi seguito una selezione di proposte per il business lunch, l’aperitivo di charme e sogni con il cocktail Cardinale, simbolo della Dolce Vita, fino ad arrivare alla cena ed a un dopocena con un drink list firmata da Alessio Navacci e Riccardo Martellucci.

A tenere il timone della cucina troviamo l’executive chef Daniele Creti e il sous chef Marco Melatti, mentre la sala vede la direzione condivisa di Eligio Schirru e Davide Gelormini, sommelier delle quattro sale. A completare l’offerta ci sarà poi la pizzeria con i mastri pizzaioli pluripremiati Ivano Veccia e Peppe Aiello, che nel connubio tra la tradizionale pizza romana e quella napoletana hanno trovato l’ispirazione per l’inedita pizza “Matta”.

“Viaggiare vuol dire scoprire nuovi orizzonti, nuove culture e nuovi sapori che cambieranno irrimediabilmente la nostra visione” ha concluso Sabrina Corbo. La fusione di queste diverse esperienze e stili di vita mi ha dato ispirazione per il nuovo concept di ristorante Allegrìo: un inno alla vita dove la natura e i suoi colori sono protagonisti e accompagnano i sapori della mia memoria che si traducono nella cucina italiana e contemporanea che insieme appartengono alla mia storia di vita”.