Roma, bar e ristoranti potranno mettere i tavoli davanti alle vetrine

A Roma arriva il via libera a bar e ristoranti per poter posizionare i tavoli esterni di fronte alle proprie vetrine. L’annuncia su Facebook del sindaco della capitale Virginia Raggi.

“Le attività commerciali (come ristoranti e bar) che lo richiederanno – scrive su Facebook la Raggi -, potranno occupare lo spazio esterno alle proprie vetrine fino al 31 dicembre. È una decisione che abbiamo preso per venire incontro agli operatori preoccupati dalle limitazioni imposte in questo ultimo periodo.

In questo modo – prosegue il sindaco – tutti gli esercizi commerciali che non hanno spazi sufficienti, potranno chiedere di usufruire dell’area esterna adiacente alle proprie vetrine. Basterà presentare le domande attraverso l’invio telematico all’ufficio competente del Municipio (allegando la sola planimetria) per richiedere l’autorizzazione, sempre nel rispetto del decoro urbano, di banconi e strutture esterne”.

Voglio ricordare che a Roma siamo stati tra i primi a varare l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico – conclude il sindaco -. Abbiamo offerto ai ristoratori la possibilità di occuparlo straordinariamente e gratuitamente con tavolini all’aperto per aiutarli e supportarli in questa situazione difficile. […] Bisogna ripartire. Passeggiare per la città e vedere di nuovo le persone sedute ai tavoli dei ristoranti è un segnale di speranza”.