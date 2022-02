Roma, bar promuove un “Aperitivo No Green Pass” ma viene chiuso per 7 giorni

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

C’è da dire che se promuovi con tanto di post su Facebook un “Aperitivo No Green Pass” presso il tuo locale un controllino delle forze dell’ordine potresti anche aspettartelo, specialmente se consideriamo l’aria che tira ultimamente nella Capitale. Il titolare di un bar a Roma, nella zona di Ostia, però la pensava diversamente, ed era perfino conosciuto per partecipare con grande entusiasmo alle varie manifestazioni organizzate contro la certificazione verde.

I carabinieri sono intervenuti proprio in occasione della serata No Vax, e hanno disposto la chiusura del locale per 7 giorni. Va sottolineato che il provvedimento in questione, in realtà, è scaturito in seguito a una serie di accertamenti circa una manifestazione risalente al 10 febbraio avvenuta proprio nella parte antistante al bar, e pubblicizzata dallo stesso titolare sul proprio profilo Facebook. E andando ancora un po’ a ritroso lungo la linea del tempo, ecco che in data 7 febbraio spiccano delle sanzioni sempre allo stesso titolare per mancanza del controllo del Green Pass. Insomma, sbagliare umano ma perseverare è diabolico: il questore di Roma ha pertanto deciso di sospendere temporaneamente la licenza, chiudendo per l’appunto il locale per 7 giorni.