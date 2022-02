Roma, la mappa dei locali No Green Pass finisce nel mirino dei Nas

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Dopo gli ultimi interventi delle forze dell’ordine, come quelli al Dar Bottarolo e Da Fortunato al Pantheon, anche gli agenti del Nas entrano in gioco cominciando ad analizzare l’ormai famosa mappa interattiva che elenca tutti i ristoranti e i locali No Green Pass di Roma. Nello specifico, gli agenti hanno eseguito una serie di ispezioni che hanno interessato una dozzina di locali, sanzionando infine due ristoranti, uno studio osteopata e tre discoteche (che, come potete immaginare, non figuravano nemmeno nella mappa di cui sopra).

I controlli dei carabinieri del Nas si sono concentrati sul rispetto delle norme anti-Covid, facendo particolare attenzione alla mancata cartellonistica sul limite massimo di persone o circa le norme sul distanziamento sociale, e verificando ovviamente i controlli sulla certificazione verde. Tra i ristoranti irregolari ne segnaliamo uno in zona Pantheon, dove non venivano eseguiti i controlli, e uno in piazza Dante, sanzionato anche per carenze igieniche e strutturali. Complessivamente, l’azione dei Nas ha portato all’identificazione di 218 persone (e altrettanti Green Pass), con contravvenzioni che ammontano a un totale di 8mila euro (le singole sanzioni, invece, variano dai 400 ai 1000 euro) e, nel peggiore dei casi, la richiesta di chiusura alla prefettura.