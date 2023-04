Roma: chiuso il bar dell’Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini dal 2018

di Manuela Chimera 22 Aprile 2023

Nuovo (e forse conclusivo, a questo punto) capitolo della vicenda del bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma, quello che non faceva scontrini dal 2018. Ebbene, a quanto pare adesso è stato chiuso. A portare alla ribalta tale situazione era stato l’inviato Jimmy Ghione di Striscia la Notizia. In un servizio Ghione aveva fatto notare che in quel bar che si trovava proprio all’interno della sede dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6 non venivano mai rilasciati scontrini dopo le consumazioni.

Il che è un po’ paradossale visto che, proprio l’Agenzia delle Entrate si occupa solitamente di accertarsi che gli scontrini vengano emessi. Il fatto che un bar all’interno della sede dell’Agenzia che si occupa di combattere l’evasione facesse pagare tutto in nero, aveva suscitato non poche polemiche e frecciatine.

Chiuso il bar di Roma dell’Agenzia delle Entrate che non faceva scontrini

Jimmy Ghione, insieme alla troupe di Striscia la Notizia, si era recato sul posto per chiedere spiegazioni sia agli avventori del bar (fra cui molte persone che lavoravano negli uffici vicini), sia per chiedere ragione della mancata produzione di scontrini da parte dei titolari del bar.

In mezzo a un fuggi fuggi generale di clienti e gestori, ecco che ad un certo punto i titolari del bar avevano anche cominciato a minacciare Ghione (con anche minacce di morte del tenore “Prendo il coltello e ti ammazzo”), insultandolo e spintonandolo.

Ovviamente la questione non è finita lì. Certo, dopo il servizio di Striscia la Notizia e le relative polemiche, il bar aveva ricominciato a fare gli scontrini. Ma ormai era troppo tardi: adesso il bar è stato chiuso. La porta è sprangata, i frigoriferi sono tutti vuoti e le luci sono spente. Qua e là, poi si vedono degli scatoloni per il trasloco.

Quindi il bar è stato chiuso del tutto, così come confermato anche da un nuovo servizio di Striscia la Notizia: Jimmy Ghione, dopo essere tornato sul posto, si è accertato che il locale fosse chiuso. Anche alcuni dipendenti intervistati hanno confermato il fatto che il bar era stato sgomberato.

Nel frattempo, poi, una guardia giurata con un commento ha ammesso quello che tutti abbiamo pensato dopo aver ascoltato questa vicenda: in quel bar, in cui non si facevano mai scontrini, ci andavano tutti. Queste le sue parole: “Ci andavano tutti i dipendenti… è con loro che io me la prendo maggiormente: qui, dal semplice usciere al dirigente, sono tutti Polizia Tributaria”.