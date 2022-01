Roma, dopo 22 anni chiude la Locanda dei Girasoli, il ristorante che valorizzava le disabilità

di Luca Venturino 18 Gennaio 2022

Forse non tutti conoscono la storia della Locanda dei Girasoli, il locale di Roma in via dei Sulpici al Quadraro gestito da una cooperativa di ragazzi affetti da sindrome di Down, offrendo loro l’opportunità di formarsi e di arrivare ad abitare una dimensione professionale.

A febbraio 2020, quando la pandemia cominciava ad aggirarsi minacciosa all’orizzonte ma era ancora ben lontana dall’assumere la spaventosa concretezza che ormai ben conosciamo, la cooperativa era lanciata verso un futuro roseo: la Regione Lazio, infatti, aveva concesso un finanziamento da 48 mila euro che avrebbe portato a prendere in gestione un casale a Roma Nord. Ora, però, a causa delle restrizioni sempre più stringenti e della poca clientela, il ristorante è stato costretto a chiudere.

“Ventidue anni fa in silenzio abbiamo mosso i nostri primi passi” si legge sull’annuncio pubblicato sulla pagina Facebook del locale. “In questi anni, noi tutti, con grande sacrificio e orgoglio abbiamo trasformato un utopia in realtà. I nostri ragazzi hanno imparato più di un mestiere e il significato della parola lavoro, diventando dei veri professionisti”. E sacrificio non è una parola a caso: più volte la Locanda aveva rischiato di chiudere, riuscendo tuttavia sempre a rialzarsi. “Un colpo al cuore” ha commentato su Facebook Erica Battaglia, consigliera del Pd e membro della commissione politiche sociali e presidente della commissione lavoro e cultura. “Ce l’hanno messa tutta. Anche noi, da Istituzioni, ce l’abbiamo messa tutta. Sono dispiaciuta”.