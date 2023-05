Roma, Drink Kong raddoppia e apre il night club Nite Kong

di Luca Venturino 2 Maggio 2023

Il Drink Kong raddoppia a Roma e apre il Nite Kong, nuovo progetto che, stando a quanto lasciato trapelare, andrà a sorgere proprio accanto a quello che è il migliore cocktail bar del nostro caro e vecchio Stivale e sedicesimo in tutto il mondo, secondo l’ultima edizione della classifica Word’s 50 Best Bars 2022. Nite Kong sarà un “night club che è tutto un omaggio alla notte” e aprirà il suo mondo, fatto di atmosfere retrò e naturalmente distillati da collezione e cocktail classici, nella serata di venerdì 5 maggio.

Nite Kong apre a Roma: tutti i dettagli del nuovo capitolo del Drink Kong

Una declinazione spaziale più modesta – 130 metri quadrati complessivi contro i 300 metri del Drink Kong – che nasce nel segno di “un piccolo club per connaisseur, un po’ intimo e segreto”, come ha confessato lo stesso Patrick Pistolesi ai colleghi di CiboToday. Un animo più riservato, in altre parole, rispetto alla ormai celebre insegna tra il Rione Monti e l’Esquillino, che resterà “la nostra piazza aperta, sempre divertente e sperimentale”; e a cui si accederà “su prenotazione” per poi occupare “l’unica sala da trenta posti”.

“Nite Kong è il nostro tributo alla dimensione notturna, che è quella dei sogni” spiega ancora Pistolesi nel corso della sua breve intervista a CiboToday. “A me la notte ha dato tutto, e non potevo fare altrimenti”. Ma dove trovare l’ispirazione per restituire al pubblico il profumo della notte? Nei “night di Via Veneto degli anni ’70, con la loro energia incredibile“ secondo Pistolesi. “Vibrante, sensuale, possibile solo di notte. Io non li ho vissuti, ma me li immagino proprio così. D’altronde è allora che succedono le cose più belle: si balla, si fa l’amore, si danno i primi baci, nascono i bambini. Hai mai visto nessuno andare a fare la spesa con un vestito lungo di Valentino?”.

Qualche riga dedicata alle cosiddette norme operative: l’aspetto musicale, che potremmo definire la proverbiale “altra faccia della medaglia”, sarà curata da Romina Amidei di DNA concerti; mentre l’identità visiva del nuovo Nite Kong sarà curata dallo Studio LordZ di Alessandro Gianvenuti.

E dietro al bancone? Mattia Capezzuoli, svela Pistolesi, definendolo “astro nascente della miscelazione” e forte dell’esperienza milanese al Camparino in Galleria. “Gli ho chiesto di curare, con la mia supervisione, la carta dei cocktail” continua Pistolesi. “Vogliamo essere un bar di alto livello, quindi ci sarà una sezione ‘intoccabile’ dedicata ai grandi classici. Poi una decina di drink-firma, molto eleganti, che cambieranno a buon ritmo. Sarà come tornare un po’ alle origini, mentre da Drink Kong resteremo proiettati in avanti”.

Al benessere del palato, invece, ci penserà Francesco Coltella, già chef di Drink Kong, con “selezioni di salumi pregiati e altre chicche gastronomiche”. L’inaugurazione, lo ripetiamo per chi si era seduto in fondo, è prevista per il 5 di maggio: “Iniziamo puntando sul fine settimana, con apertura dal giovedì alla domenica, dalle 21 alle 2. Accoglieremo chi ama la notte e vuole viverla a modo suo: passare inosservato o giocarsela da protagonista”.