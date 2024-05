Verona: stronca il ristorante su TripAdvisor dopo aver lanciato il coltello al proprietario

Galeotto fu il rhum, apparentemente “freddo e senza cioccolato”. Alla trattoria A Casa Mia di Povegliano Veronese, piccolo comune in provincia di Verona, quella che avrebbe potuto essere una relativamente comune, ma sempre e comunque spiacevole, discussione tra clienti e proprietari ha preso il cosiddetto largo: dalle parole si è lanciato al lancio di piatto e di coltello, e poi, ciliegina sulla torta, si è “verbalizzato” il tutto con tanto di recensione negativa su TripAdvisor.

Ok, ci pare doveroso fare un poco di ordine: i nostri commensali protagonisti, un lui e una lei, si sarebbero lamentati con il proprietario del ristorante per il fatto che il gusto del piatto di pesce da loro ordinato fosse del tutto coperto dal pomodoro e che il rhum poi ordinato fosse stato servito, come accennato, “freddo e senza cioccolato”. Situazione certamente spiacevole, dicevamo, ma di certo nulla per cui valga la pena di parlare di notizia; se non fosse che, al scaldarsi degli animi, la lei avrebbe lanciato piattino e coltello addosso al proprietario.

Dal rhum al lancio del coltello: i commenti del proprietario

“Quella posata scagliata contro di me dalla signora mi ha centrato in pieno” ha raccontato Gianluca, titolare della trattoria in questione, ai colleghi de Il Corriere del Veneto. “Conservo ancora la camicia di quella sera”. Vale la pena notare che lo stesso titolare, stando alle sue parole, non aveva intenzione di denunciare: “Non sono il tipo”, ha aggiunto al Corriere. “Poi però quando è comparsa quella recensione…”.

Spada notoriamente a doppio taglio, quella delle recensioni. Da una parte uno spazio che, tramite la sua pretesa di trasparenza, può diventare un utile strumento nelle mani dei consumatori; dall’altro un dispositivo potenzialmente utilizzabile come ricatto. Il caso in questione, poi, ha quasi addirittura del grottesco: “Purtroppo ho avuto la sfortuna di cenare in questo locale dove mi hanno servito il piatto di pesce specialità della casa, una grossa delusione perché non si sentiva assolutamente il gusto del pesce che era coperto dal pomodoro” si legge nella recensione.

“Alla fine ho chiesto un rhum Zacapa e mi è stato servito freddo senza cioccolato, ho fatto presente al titolare come avrebbe dovuto essere servito e in risposta ho ricevuto un’aggressione fisica che non mi aspettavo assolutamente”. La risposta del titolare, evidentemente incredulo, non si è fatto attendere: “L’ggressione l’ho subita io da parte di sua moglie, lanciandomi il piattino con il cioccolato (visto che non c’era…) e come se non bastasse mi ha pure lanciato addosso colpendomi e ferendomi un coltello, e poi insulti a non finire”.

Morale della favola? Il nostro protagonista ha ritenuto opportuno correre ai ripari. “Lo ripeto, per me il caso si sarebbe chiuso lì, non avrei mai sporto denuncia” ha spiegato ancora il signor Gianluca. ” Ora non so, vedremo cosa accadrà…perché dopo aver letto tutte quelle falsità…”.