Roma: erano in Parlamento con il Movimento 5 Stelle, ora aprono un ristorante di carne

di Manuela Chimera 11 Novembre 2022

È accaduto a Roma: non ti rieleggono in Parlamento? Poco male: ti ricicli come ristoratore. Succede nel quartiere Prati: qui alcuni ex grillini, in precedenza il Parlamento con il Movimento 5 Stelle, non essendo stati più rieletti nel corso delle ultime votazioni, hanno deciso di cambiare del tutto strada aprendo un ristorante di carne.

Il ristorante di carne Flamingo Mediterraneo

I proprietari del nuovo locale nel quartiere Prati di Roma, dietro piazza Cavour sono Michele Dell’Orco, deputato della XVII legislatura e sottosegretario al Ministero dei Trasporti quando il ministro era Danilo Toninelli e la sorella di Giuseppe Brescia, ex presidente della commissione Affari Costituzionali (in realtà Brescia era riuscita ad approdare al secondo mandato, ma a causa delle regole del Movimento 5 Stelle non era più ricandidabile). Proprio sul profilo Instagram di Dell’Orco, viene specificato che è socio del Flamingo Mediterraneo.

Non sono stati rieletti? Sono stati esclusi dal nuovo Parlamento? Poco male: c’è sempre la ristorazione su cui ripiegare. L’inaugurazione del nuovo locale è avvenuta giovedì 10 novembre in via Pietro Cossa, vicino a piazza Cavour. Ma in che cosa consiste il locale?

Come viene specificato anche in un reel su Facebook, si tratta di un ristorante che porta in tavola i “piaceri della carne, i sapori mediterranei e le miscele inaspettate”, il tutto con un video dove una specie di Ofelia galleggia e nuota in messo alle fresche frasche (che cosa c’entri Ofelia galleggiante con un ristorante di carne è ancora da chiarire).

Inoltre si sa anche che Flamingo Mediterrano è una specie di spin-off del Flamingo Tapas Bar, un locale sito in piazza Bologna, ma appartenente ad altri.

Ma Dell’Orco e Brescia non sono gli unici grillini che, non più rieletti, hanno deciso di darsi alla ristorazione: anche Sergio Battelli, ex presidente della commissione Affari europei, pare che sia intenzionato ad aprire il suo chiringuito su una spiaggia di Barcellona.

