Roma, i ristoranti del centro spengono le luci per protestare contro il caro bollette

I ristoranti del centro storico di Roma hanno spento le luci per protestare contro i recenti rincari alle bollette.

di Luca Venturino 28 Gennaio 2022

Anche l’Associazione Ristoranti Centro Storico (Arcs) di Roma ha voluto aderire a “Spegniamo la luce per non spegnere il lavoro”, iniziativa ideata da Andrea Graziano che, come potete immaginare, invita i ristoratori a protestare contro i rincari alle bollette di gas ed energia elettrica spengendo le luci nei propri locali.

Alle ore 20 di giovedì 27 gennaio, infatti, ecco che i ristoranti del centro storico della Capitale hanno spento le luci lasciando accesa solamente qualche candela, un po’ come fa da un po’ di tempo un certo pizzaiolo di Piombino. Al di là delle implicazioni più romantiche, si tratta a tutti gli effetti di una presa di posizione principalmente simbolica, che tenta di portare l’attenzione sulle crescenti difficoltà dei ristoratori italiani, che dopo le conseguenze della crisi sanitaria devono affrontare il caro bollette, che Federcuochi ha definito come definitivo “colpo di grazia” al settore.