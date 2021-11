Roma: il ristorante delle Fettuccine Alfredo festeggia 107 anni

di Manuela 30 Novembre 2021

Torniamo a Roma: qui il ristorante delle Fettuccine Alfredo festeggia 107 anni di attività. Il locale in questione è Alfredo alla Scrofa ed è famoso per essere il custode della storica ricetta delle Fettuccine Alfredo.

Il 1 dicembre il locale celebrerà i suoi 107 anni di attività, essendo che venne rilevato il 1 dicembre 1914 da Alfredo di Lelio con contratto per l’Osteria di Vino e Cucina in via della Scrofa.

Per festeggiare l’evento ecco che verrà creato il Premio “Alfredo alla Scrofa” from Tome to the world – First Edition: si tratta di un riconoscimento per celebrare i personaggi che hanno portato la tradizione romana nel mondo.

La ricetta delle Fettuccine Alfredo è alquanto semplice: come ingredienti si usano fettuccine all’uovo, burro e parmigiano, il tutto con giusta mantecatura. La ricetta nacque proprio grazie a un’idea di Alfredo Di Lelio: visto che la moglie era stanca e debilitata dopo la nascita di uno dei figli, decise di creare un piatto per ridarle energia.

Se siete interessati, qui trovate tutta la romantica storia delle Fettuccine Alfredo.

Ad oggi il piatto viene preparato sempre con gli stessi ingredienti: le fettuccine sottili all’uovo fatte in casa vengono immerse in acqua bollente per 30 secondi. Successivamente la pasta viene scolata dalla pentola sul piatto fondo sul quale precedentemente è stato messo del burro fresco a temperatura ambiente ricoperto di Parmigiano.

Successivamente il mantecatore, tramite movimento rotatorio dal basso verso l’alto, mescola le fettuccine con il burro e il Parmigiano proprio di fronte al cliente.