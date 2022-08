Roma, José Mourinho ha comprato 60 pizze per staff e giocatori

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Festeggiare la prima vittoria nel campionato di Serie A e ingraziarsi i propri giocatori e il proprio staff tecnico, strizzando anche l’occhio – perché no – agli avversari appena battuti? Per lo Special One non c’è problema, è tutto fattibile con una semplice mossa. Dopo la vittoria della Roma sul campo della Salernitana, infatti, José Mourinho ha deciso di ricompensare la sua squadra (calciatori e non, come accennato in apertura) con sessanta pizze e altrettante bibite, tutte pagate di tasca sua.

Al di là della generosità del tecnico portoghese – che poi, a essere sinceri, ci chiediamo che faccia avrà fatto il pizzaiolo quando dall’altra parte del telefono si è sentito ordinare sessanta pizze – nei confronti dei suoi giocatori e dello staff giallorosso, ciò che rende la vicenda ancora più particolare è lo stesso Mourinho conosceva già molto bene la pizza in questione: giusto l’anno scorso, infatti, proprio in occasione della vittoria contro i granata di Salerno, il mister aveva festeggiato godendosi una pizza margherita durante il rientro in treno. Il breve video, pubblicato dallo stesso Special One sul suo profilo Instagram, aveva conquistato i cuori dei tifosi giallorossi: a quanto pare il tecnico portoghese ha apprezzato così tanto la pizza mangiata in quell’occasione che, a distanza di un anno, ha voluto condividerla con il resto della compagine giallorossa.