Mourinho passione pizza: “Non c’è niente di meglio”

di Marco Locatelli 31 Agosto 2021

Festeggia con pizza e Coca-Cola José Mourinho la vittoria della sua roma contro la Salernitana. Lo Special One ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale un video mentre si gusta in treno, al rientro dal match di campionato, una pizza margherita.

“Dopo una bellissima vittoria, non c’è niente di meglio di una pizza speciale”, scrive sul suo profilo l’allenatore.

Decisamente un bel modo per festeggiare la vittoria della Roma, che a Salerno ha schiacciato i padroni di casa per 4-0 con doppietta di Pellegrini e gol di Veretout e Abraham.

Da quando Mourinho è stato annunciato come nuovo allenatore della Roma, il mondo gastronomico della Capitale sì è mobilitato per celebrare il nuovo mister: dalla birra Specialone, al gelato gusto agrumi e cioccolato bianco passando per la pizza. Insomma, food e Mourinho sono un’accoppiata vincente.