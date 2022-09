Roma, lo storico ristorante Da Settimio cambia gestione dopo oltre 90 anni

Lo storico ristorante Da Settimio di via del Pellegrino, in quel Roma, cambierà gestione dopo ben 90 anni di attività.

di Luca Venturino 12 Settembre 2022

Di cambi di timone nel settore della ristorazione, a maggior ragione in questo periodo di acque tempestose, se ne vedono praticamente tutti i giorni. Solo una manciata riesce a guadagnarsi l’alloro della cronaca, e appena poche unità vengono indicate come “cambiamenti storici”. Il caso del ristorante Da Settimio di via del Pellegrino, in quel Roma, è però certamente uno di questi: fondato nell’ormai lontano 1932, il locale si trova a cambiare gestione dopo ben novant’anni di attività: stando a quanto lasciato trapelare, infatti, i proprietari Mario e Teresa sarebbero pronti ad andare in pensione, e la gestione sarebbe stata rilevata (addirittura già dallo scorso marzo, a quanto pare) dal titolare di un altro storico ristorante della Capitale, Da Cesare al Casaletto.

Importante notare – soprattutto, e lo ripetiamo, con i tempi che corrono – che la trattoria, una delle più iconiche del centro storico di Roma, non sta chiudendo per sempre: si tratta di un cambio di gestione che però ha innegabilmente il sapore agrodolce del cambio epocale. “Mario e Teresa hanno mollato” ha riassunto in poche parole su Twitter Andrea Salerno, direttore de La7, riferendosi per l’appunto al cambio di guardia. “Un pezzo di Roma che se ne va. Le polpette più buone del mondo”.