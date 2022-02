Roma, ristorante Da Fortunato al Pantheon multato per la seconda volta: il titolare non ha il Green Pass

A Roma il ristorante Da Fortunato al Pantheon è stato multato per la seconda volta perché il titolare non ha il Green Pass. E ora rischia la chiusura.

di Manuela 17 Febbraio 2022

Andiamo a Roma perché qui il noto ristorante Da Fortunato al Pantheon è stato multato per la seconda volta in quanto il titolare, sprovvisto di Green Pass, era comunque al lavoro. E ora viene ventilata l’ipotesi di chiusura.

Il proprietario del ristorante, Jason Baldassari, noto per le sue posizioni dichiaratamente no vax e no Green Pass, era già stato sanzionato in passato sempre per lo stesso motivo: durante i controlli di routine, la Polizia locale lo aveva trovato sul posto di lavoro pur non avendo la certificazione verde.

Martedì scorso, poi, le forze dell’ordine sono tornate in loco per un nuovo controllo, vista anche la recente inchiesta di Repubblica fra i ristoranti No Pass di Roma (nell’elenco figurava anche Da Fortunato). Arrivate al ristorante, hanno di nuovo trovato il proprietario al lavoro senza Green Pass.

Così è scattata di nuovo la multa, ma a questo punto si è aggiunta l’aggravante della recidiva. La Polizia di Roma Capitale ha spiegato che il ristorante era già stato diffidato in precedenza. Visto che di nuovo sono state rilevate le medesime irregolarità, ecco che adesso partirà la comunicazione alla Prefettura. Quest’ultima farà le verifiche del caso e deciderà se chiudere o meno il locale. L’eventuale chiusura potrebbe andare dai 5 ai 30 giorni.

E il titolare? Beh, Baldassari ha fatto sapere che farà ricorso anche per questa seconda multa. Queste le sue parole: “Me l’hanno fatta, non l’ho pagata e ho fatto ricorso. Me lo posso permettere”.

Fra gli altri locali sanzionati per mancato controllo del Green Pass dei clienti e per mancato distanziamento figura anche il ristorante Dar Bottarolo: è stato chiuso per 5 giorni. Se vuoi conoscere tutti i retroscena della vicenda di Dar Bottarolo, li trovi qui.