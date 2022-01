Romelu Lukaku testimonial della pizza con salsiccia veg: l’Inter approverà?

Il calciatore Romelu Lukaku ha girato uno spot per le salsicce vegane. Nniente di strano, non fosse che la cosa ha scatenato l'ilarità del web.

di Manuela 25 Gennaio 2022

Non c’è pace per il calciatore Romelu Lukaku: dopo la controversa intervista in cui aveva dichiarato di non essere felice nel Chelsea (seguito dalle scuse pubbliche dell’attaccante dopo che l’allenatore lo aveva punito lasciandolo fuori dalle partite), ecco che adesso la sua pubblicità alle salsicce vegane ha scatenato l’ilarità del web. Che fare da testimonial alla pizza con salsiccia veg abbia precluso le sue possibilità di ritorno dai nerazzurri?

Come potete vedere nel video presente anche su YouTube, Romelu Lukaku ha accettato di diventare il nuovo volto di Beyond Meat, l’azienda che produce alternative vegetariane e vegane alla carne vera. Non è certo la prima volta che un calciatore accetta di partecipare a questa o quella campagna pubblicitaria, solo che qualcuno sostiene che Lukaku abbia fatto alcune dichiarazioni assai particolari.

Secondo un comunicato stampa, Lukaku avrebbe dichiarato che gli inglesi amano il bangers and mash (piatto tipico inglese a base di salsicce di maiale, agnello, manzo e purè di patate) e che è diventato uno dei suoi piatti preferiti da quando si trova nel Regno Unito. Inoltre avrebbe anche detto che gli piace cucinare per le persone che ama e che Beyond Sausage (la salsiccia vegana di Beyond Meat) non delude mai.

Solo che ora arriva la nota dolente, quella che ha scatenato l’ilarità del volubile popolo del web. Lukaku, infatti, avrebbe continuato sostenendo che questa Beyond Sausage è realizzato con 17 grammi di proteine vegetali, ideale per scaldarsi in inverno e perfetto da mettere in piatti sostanziosi come i bangers and mash, il toad in the hole (letteralmente “rospo nel buco”, altro piatto tradizionale inglese e scozzese a base di salsicce e Yorkshire pudding) oppure come condimento da aggiungere tritato alla pasta o come guarnizione sulla pizza.

Proprio da queste ultime proposte sono partiti i commenti piccati degli utenti. Molti di costoro hanno sottolineato che se Lukaku sogna di fare un rapido ritorno all’Inter, ecco che questa forse non è la pubblicità giusta da fare se vuole tornare in un paese che protegge ferocemente i suoi piatti tradizionali. Un utente è stato ancora più chiaro: “Con un condimento come questo per la pizza, di sicuro farà naufragare qualsiasi possibilità di ritorno all’Inter”. O come ha detto un altro “Suggerire di mettere una salsiccia vegana tritata sulla pizza gli impedirà di tornare in Italia”.

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]