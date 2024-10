Rosa Ricci di Mare Fuori apre un cocktail bar

Dal piccolo schermo ai Quartieri Spagnoli: Maria Esposito, nota anche e soprattutto come Rosa Ricci di Mare Fuori, ha da poco aperto un cocktail bar a Napoli, per l’appunto, al civico numero 68 di Vico Lungo Gelso, nel cuore di uno dei più importanti epicentri della movida partenopea.

Il nome non può che riprendere l'”altra” faccia della vita, quella passata di fronte alla telecamera: il Ciak ha aperto i battenti il 29 settembre scorso, in un evento inaugurale in cui erano presenti molti altri attori della ormai celebre serie televisiva.

Ciak, si beve: i presenti al taglio del nastro (da Oscar)

L’annuncio, come ormai di consueto, è arrivato anche e soprattutto attraverso la vetrina dei social con una collezione di video più o meno criptici ma certamente spettacolari. Rosa è in attesa. Passeggia per Napoli, si mangia una sigaretta dopo l’altra, si annoia: “Tutto mi sembra così noioso e irrilevante” si legge in una didascalia “attendo solo che Ciak apra”. L‘immaginario partenopeo è tutto convocato per l’occasione: cornetti e scaramanzia, spaghetto al pomodoro, musica neomelodica. Ma l’apertura?

Un ultimo video, di Rosa che fa il bagno in una piscina gonfiabile, ed è subito pronti via: “Je so pronta e vuje?!”. Al suo appello hanno risposto centinaia di fan e, come accennato, alcune “vecchie” conoscenze: Ludovica Coscione (“Teresa”), Biagio Manna (il maestro pizzaiolo Tonino), Giuseppe Pirozzi (“Micciarella”), Francesco Panarella (“Cucciolo”), Salahudin Tijani Imrana (“Dobermann”); ma anche Antonio Onza e Federica Fioretti, della produzione, e Bianca Moccia, interprete nell’omonimo musical.

Lo stile scelto per il taglio del nastro è quello hollywoodiano: tappeto rosso, statuette degli Oscar e stelle a disseminare il pavimento. Qualche ultima norma operativa: per inaugurare la sua carriera da imprenditrice Maria Esposito ha aperto Ciak in collaborazione con Lino Cavuoto. Dietro al bancone, invece, come spiega la stessa Esposito su Instagram, “ci penserà Rocco de Angelis“.