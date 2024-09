‘O Munaciello, recensione: la pizza napoletana pioniera di Firenze non è certo la migliore

Sembrano i Quartieri Spagnoli di Napoli, ma in realtà siamo a due passi da Piazza Santo Spirito a Firenze. Avete già capito, stiamo parlando di ‘O Munaciello e quindi di una delle prime pizzerie napoletane del capoluogo toscano. Pizza cotta in forno a legna e delizie fritte in una grande sala con volte in mattoni e la statua sospesa di un angelo: sono questi i tratti più contraddistintivi di un progetto sviluppato da un gruppo di amici fiorentini nel lontano 2005 e oggi portato avanti da Valentina, la titolare.

Fiorentini sì, ma visceralmente innamorati di Napoli. In particolare, appunto, dei Quartieri Spagnoli e del loro mondo di odori, sapori, colori, urla. Un caos gastronomico e non solo, che dal 19 settembre 2005 (quello dell’apertura non poteva certo essere un giorno qualsiasi, bensì il giorno di San Gennaro, patrono di Napoli) ha portato un’interpretazione toscana della Campania nel cuore di Firenze e, prima nel 2017 e poi con la seconda apertura nel 2022, anche a Miami negli Stati Uniti.

L’ambiente

Maglie appese, arredamenti colorati, tovagliette ispirate alla tombola, ma soprattutto le terracotte dei celebri Maestri Ferrigno. Non giriamoci troppo intorno: ‘O Munaciello offre una location sicuramente sui generis, che sorprende fin da subito. “Kitsch” diranno alcuni, “eccessiva” diranno altri, io preferisco definirla orgogliosamente napoletana seppur a tratti ridondante. Il nome stesso del locale deriva dal piccolo monaco, una delle figure più famose e caratteristiche della tradizione partenopea: un ragazzino deforme o semplicemente una persona di bassa statura, sempre vestita con un saio, che fa scherzi, giochi e può portare fortuna o sfortuna. Insomma, qualcosa di misterioso ma simpatico, proprio come gli ambienti di questa pizzeria tutta incentrata sul concetto dell’identità e napoletanità.

Il menu e il servizio

La pizza di ‘O Munaciello è quella classica napoletana, col cornicione molto pronunciato e gli ingredienti tipici della tradizione. Non è assolutamente la migliore pizza napoletana di Firenze, ma ha un buon rapporto qualità-prezzo e offre un’esperienza diversa dalle altre pizzerie napoletane presenti in città. In cucina tutto è preparato al momento e pure i piatti sono ovviamente figli della stessa cultura gastronomica: si va dalla pasta con patate e provola fino al babà, passando per il cuoppo di mare. In totale, sono oltre trenta le proposte tra antipasti e primi.

Con un occhio di riguardo per la pizza, io sono andato sul classico e ho scelto il Tris di montanare: pomodoro, grana e basilico la prima; ricotta, filetto di alice e pomodorino dry la seconda; polpetta al sugo la terza. Presentazione semplice e ordinata, gusti e ingredienti piuttosto classici (ma non è certo un difetto, anzi). Il fritto non era troppo unto, nel complesso l’antipasto è risultato semplice e gradevole. Stesso discorso per il servizio, schietto e diretto proprio come il popolo campano.

La carta beverage non è particolarmente dotata o brillante, ma all’insegna delle etichette commerciali. Apprezzata la proposta di vini campani con ampio spazio a vitigni locali come Falanghina, Fiano o Greco nelle loro differenti declinazioni. Meno, in quanto abbastanza limitata, la proposta delle birre.

La pizza

Impasto che lievita per 48 ore, prodotti tutti italiani e forno a legna. La pizza napoletana di ‘O Munaciello parte da questa pagina bianca, su cui pomodorini, mozzarella, provola fresca e olive scrivono storie da gustare appena tolte dalla pala e messe sul piatto, ancora fumanti e sul momento. Le mie scelte in queste caso sono state “Margherita” (salsa di pomodoro, mozzarella, basilico) e “Stracciatella” (bianca con pomodorini del Piennolo gialli e rossi, stracciatella fresca, basilico). All’interno del menu sono nove le pizze classiche e quattordici quelle speciali.

Partiamo dalla prima: cornicione alto ma soffice, ingredienti di prima qualità, “Margherita” saporita e ben bilanciata nel rapporto tra pomodoro e mozzarella. Unica pecca: in alcuni punti l’impasto non era ben cotto. La “Stracciatella”, base bianca, risultava invece un po’ troppo bagnata sia a causa della stracciatella sia dei pomodorini del Piennolo.

Un difetto visibile sia quando me l’hanno servita sia una volta tagliata e all’assaggio, che andava per forza di cose a intaccarne la consistenza finale. Errore da matita blu nel primo caso, da matita rossa nel secondo.

Il dolce e il conto

A chiudere la mia cena ci ha pensato un Choux con chantilly e copertura al pistacchio, dessert molto convincente. Mi è piaciuto, in termini più generali, il fatto che si potesse scegliere tra dolci più classici o dolci rivisitati alla napoletana. Nel caso della mia scelta, la pasta choux era leggera e delicata. Buona anche la crema all’interno, che si sposava bene con la granella di pistacchio all’esterno. La presentazione era semplice e curata, in linea con il menu e con gli altri piatti scelti. Il prezzo, infine: poco meno di 25 euro a testa, direi abbastanza in linea col servizio e con l’esperienza complessiva.