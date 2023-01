Roscioli apre a New York il suo primo locale al di fuori dell’Italia

Il noto marchio romano Roscioli aprirà proprio a New York il suo primo locale al di fuori dell'Italia. E avrà come partner il ristorante MacDougal Street di Ariel Arce.

di Manuela Chimera 5 Gennaio 2023

Il Made in Italy si prepara a invadere ulteriormente la Grane Mela. Eh sì perché il noto brand Roscioli di Roma aprirà i battenti proprio a New York. Si tratta della prima incursione di Roscioli al di fuori dell’Italia. In pratica Roscioli aprirà negli spazi che, in precedenza, erano stati occupati da Niche Niche, ristorante attivo da quattro anni e noto soprattutto per le cene. In questi spazi Roscioli aprirà avendo come partner Ariel Arce, proprietaria del ristorante di MacDougal Street.

Cosa si sa dell’apertura di Roscioli a New York?

Si sa già che Roscioli dovrebbe aprire i battenti durante la primavera 2023. Per chi non lo conoscesse, l’Antico Forno Roscioli serve pane, pizza bianca e pizza rossa ai romani sin dagli anni Settanta. Tutto era nato come un semplice panificio, ma nel corso del tempo, più precisamente nel 2004, ecco che il gruppo si è espanso aprendo una seconda sede con il Roscioli Ristorante Salumeria: qui, oltre a pasta e piatti decisamente più sostanziosi, la fanno da padrone i salumi e i formaggi, serviti insieme al pane del vicino panificio.

I turisti solitamente si recano in massa sia al panificio che alla salumeria, ma anche i romani sono clienti di sempre. Visto il successo, una terza sede è stata aperta nel 2017: si tratta della Rimessa Roscioli, gestita però da un team diverso e che organizza cene, degustazioni private e lezioni di cucino ed enologia mantenendo il nome di Roscioli.

Il fatto che Niche Niche chiuda non va visto come una vera e propria chiusura per Arce, in quanto si tratterà di una semplice transazione. Il ristoratore, infatti, si unirà al team di Roscioli che si trasferirà dall’Italia a New York. Il ristorante proporrà una sezione da asporto con i prodotti tipici di Roscioli, con una selezione non enorme, ma robusta. Inoltre sarà presente una gastronomia, un ristorante e un’enoteca in stile Roscioli, tutto al piano terra. Al piano al di sotto, invece, ci sarà un locale che sarà una fusione fra Niche Niche e Rimessa Roscioli.

Pare che le pratiche burocratiche si siano concluse a fine dicembre. Arce ha spiegato che è accaduto tutto in maniera fluida. Inoltre il ristoratore ha anche sottolineato che questa sarà una sede permanente di Roscioli e che non si tratterà di un accordo di licenza.

Tutto pare che sia iniziato un paio d’anni fa quando Ariel Arce e un suo socio in affari hanno fatto un viaggetto a Roma per il suo compleanno. Qui hanno deciso di andare da Rimessa Roscioli e hanno incontrato Alessandro Pepe, fondatore di Rimessa e capo sommelier. Nel dicembre 2021 è stato un gruppetto di Roscioli a fare un giro al Niche Niche.

Arce stava cercando di rialzarsi dalle macerie del Covid, studiando nuove strategie lavorative. Successivamente Arce si è nuovamente recata a Roma ed è tornata a cenare da Rimessa. Qui uno dei manager le aveva rivelato che volevano aprire a New York. Da lì è nata poi la collaborazione.

La cucina di Niche Niche verrà affidata a Roscioli, mentre Aaron Lirette, precedente chef del Niche Niche, è pronto a trasferirsi nella vecchia sede del Cornelia Street Cafe, al 357 di West Broadway: qui aprirà il prossimo ristorante di Arce, un locale dedicato allo champagne e al caviale.