Rossetto e Puratos Italia creano una joint venture nel settore alimentare

di Luca Venturino 23 Marzo 2023

Una nuova alleanza nel settore alimentare: si tratta di Puratos Rossetto, nuovo soggetto giuridico che, come avrete certamente potuto intuire, è di fatto il risultato di una joint venture tra Puratos Italia Srl di Parma e Rossetto Srl di Mazzè, in provincia di Torino. Stando a quanto lasciato trapelare l’obiettivo dell’accordo è quello di arrivare a sommare, in modo strategico, l’esperienza maturata nel corso degli anni sul mercato nazionale dalle due realtà imprenditoriali già attive nel contesto della filiera alimentare; mentre a livello di bilancio consolidato si passerà dagli attuali 83 milioni di euro a oltre 100 grazie alla somma di quanto fatturato nel corso del 2022 delle rispettive aziende (più precisamente 83 milioni per Puratos Italia, 18 per Rossetto).

Puratos Rossetto: tutti i dettagli dell’accordo

È bene notare, tenendo a mente questi numeri, che l’accordo è da intendersi come parte di un più ampio programma di crescita forte di un importante piano di sviluppo e di investimenti, con l’eventuale obiettivo di fare raddoppiare l’attuale fatturato di Rossetto (che, come accennato appena qualche riga fa, ammonta a 18 milioni per quanto riguarda l’anno passato) portandolo a circa 40 milioni di euro entro il 2030.

Le parti coinvolte vogliono per di più sottolineare che il loro accordo rappresenta la naturale evoluzione di un rapporto professionale già consolidato nel corso degli anni, che ha le proprie solide radici su una proficua collaborazione imprenditoriale ricca di reciproci apprezzamenti, anche personali, tra di vertici delle due società. A dimostrazione di quanto appena scritto, le due aziende sottolineano come, già oggi, nel 70% dei casi i clienti che si affidano a Rossetto Srl sono anche utilizzatori dei prodotti Puratos.

È bene notare, rimanendo in questo contesto, che la collaborazione tra le due aziende si era di fatto già intensificata nel 2017 in seguito alla costruzione, a fianco dello stabilimento di Mazzè, di un moderno Innovation Excellence Center.

“L’accordo è strategico perché ci consente di rafforzare la nostra presenza in aree geografiche che, per i settori in cui operiamo, hanno un notevole peso specifico” ha commentato Alberto Molinari, General manager Puratos Italia. “L’acquisizione della maggioranza, l’80 % del totale delle quote, di un’azienda in ottima salute come Rossetto, conservando l’esperienza e le competenze del fondatore Pierangelo Rossetto che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore generale, ci permette di unire due eccellenze”.

Un entusiasmo che è naturalmente condiviso dallo stesso Pierangelo Rossetto, Direttore Generale Puratos Rossetto: “Sono trascorsi quasi quarant’anni da quando, con un pizzico di incoscienza, decisi di avviare la mia attività imprenditoriale” ha commentato. “Grazie a collaboratori capaci siamo cresciuti tanto. Ora la profonda fiducia che abbiamo in Puratos e nel suo management ci consente di allargare il nostro orizzonte e di proseguire un percorso che, sono certo, darà a tutti noi nuove importanti soddisfazioni”.