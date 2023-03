Pernod Ricard acquisisce Skrewball, che produce whisky al burro di arachidi

di Luca Venturino 21 Marzo 2023

Si smuove il mercato a stelle e strisce delle bevande alcoliche: Pernod Ricard continua la sua traiettoria di espansione sulla scia del doppio affare messo a segno sul finire dello scorso anno, quando il colosso degli alcolici aggiunse al suo già ampio portafoglio prima una importante quota di maggioranza di Château Sainte Marguerite e poi investì più di 250 milioni di dollari in una distilleria del Kentucky. Ebbene, anche quest’ultimo colpo, come abbiamo anticipato in apertura di articolo, riguarda una realtà d’Oltreoceano: si tratta di Skrewball, un marchio di whisky americano al burro di arachidi, di cui Pernod Ricard ha appena acquisito una partecipazione di maggioranza.

Pernod Ricard e Skrewball: tutti i dettagli dell’accordo

Skrewball venne fondato nel 2018 da Steven e Brittany Yeng e debuttò sul mercato come il primo whisky al burro d’arachidi: una specificità che evidentemente ha portato fortuna, considerando che il brand ha chiuso lo scorso anno vendendo un totale complessivo di mezzo milione di casse da nove litri. L’accordo con Pernod Ricard, conclusosi per una somma che non è stata rivelata, vede il marchio entrare a far parte del ramo americano del portafoglio del colosso di alcolici.

La notizia dell’acquisizione è per di più accompagnata dal lancio di un nuovo prodotto – il Jameson Orange – nella categoria dei whisky aromatizzati: una coincidenza che ci permette di intuire i piani di Pernod Ricard, che evidentemente ha saputo intercettare e leggere il crescente appeal di questi particolari alcolici nel pubblico d’Oltreoceano.

A oggi, negli Stati Uniti, il whisky aromatizzato rimane di fatto una delle categorie di alcolici in più rapida crescita, rappresentando un quarto delle vendite complessive di whisky nel mercato: l’acquisizione di Skrewball, in questo contesto, consente di raggiungere una gamma di consumatori ancora più ampia e in continua espansione.

“Skrewball ha dimostrato la sua unicità e il suo successo con un vasto pubblico, quindi siamo lieti di avere questo marchio come parte del nostro portafoglio” ha spiegato a tal proposito Ann Mukherjee, presidente e CEO di Pernod Ricard North America. “Con un prodotto che porta un iconico sapore americano nel mondo degli spiriti, Steven e Brittany hanno trovato un vero punto di differenza nella categoria. Non vediamo l’ora di sbloccare la magia di questo marchio e di intraprendere un viaggio di successo”.

Gli stessi fondatori di Skrewball, Steven e Brittany Yeng, hanno commentato la notizia con entusiasmo : ““È travolgente vedere fino a che punto siamo arrivati ​​con quest’idea da pazzi. Siamo molto entusiasti di vedere cosa riserva il futuro per questo marchio sotto Pernod Ricard”.