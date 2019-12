Royal baby: la prima parola di Louis è il nome di una chef televisiva

Qual è stata la prima parola pronunciata dal Royal Baby più piccolo, il giovane principe Louis di Cambridge? Il nome della chef televisiva Mary Berry, regina delle trasmissioni culinarie britanniche. Non mamma, non papà, e nemmeno il nome dei due fratellini, George e Charlotte. Non Her Majesty the Queen, e nemmeno Bexit.

Il giovane terzogenito di William, duca di Cambridge, e Catherine, duchessa di Cambridge, ha detto proprio “Mary”, indicando lo la copertina di un libro di cucina in cui era stampato il volto della celebre chef televisiva. Così, il nome di una sconosciuta, forse un dispetto a mamma e papà che, pieni di impegni e con tre figli a carico, magari trascurano un po’ l’ultimo arrivato, così come accade a tutti i fratelli numero tre del mondo.

A rivelarlo è stata proprio mamma Kate che, partecipando per beneficenza a una speciale puntata natalizia dello show BBC della chef, “A Berry Royal Christmas”, ha spiegato che il volto di Mary Berry era un po’ ovunque in casa, sui libri e in televisione, e dunque il piccolo deve averla riconosciuta, un po’ come una di famiglia. Chissà come l’ha presa la regina nonna.

[Fonte: Vogue]