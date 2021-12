Royal Family, le ricette natalizie dei reali vengono pubblicate su Instagram

di Luca Venturino 15 Dicembre 2021

Vero, uno degli chef della Royal Family aveva definito il menu di Natale di Buckingham Palace ‘noioso’, ma a noi poveri sudditi le ricette natalizie che negli ultimi tempi hanno preso ad apparire sull’account Instagram ufficiale dei reali inglesi fanno davvero venire l’acquolina in bocca.

Tutto è cominciato il 21 novembre, con la Stir-up Sunday, giornata in cui tradizionalmente i cuochi cominciano a preparare il pudding di Natale facendo di fatto cominciare il conto alla rovescia verso il 25 dicembre. Per l’occasione, sull’account della Royal Family, è stata pubblicata la ricetta utilizzata dagli chef delle cucine reali, valida per la realizzazione di due pudding da un chilo l’uno.

Chiaro, ci rendiamo conto che due pudding da un chilo potrebbero essere un poco impegnativi per alcuni (seriamente? Vorrete mica cominciare la dieta a Natale?). Ecco quindi che i pasticceri reali di Buckingham Palace offrono un’alternativa più leggera, ma comunque golosa: i biscotti alla cannella!