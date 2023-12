Rum e Kama Sutra non vanno d’accordo: denunciato il set regalo “inappropriato”

Qualcuno ha pensato che fosse una buona idea vendere un set regalo corredato di bottiglia di rum, copia del Kama Sutra e sex toys. Ma qualcun altro ha pensato che fosse leggerissimamente inappropriata come associazione di idee, motivo per cui il suddetto set regalo è stato prontamente denunciato e ritirato dal commercio.

Via il set regalo con Rum, Kama Sutra e sex toys scatenano

Che a vederlo così, in foto, magari distrattamente, sembra un set regalo normalissimo. Certo, a uno sguardo un po’ più attento, il titolo Kama Sutra può un attimo stranire visto che, tecnicamente, stiamo comprando un set regalo il cui fulcro è il rum. Se poi vai ancora più a fondo, ecco che la terza confezione, è di un marchio inconfondibile.

Eppure i produttori del set regalo Pirate’s Grog Love Potion No. 9 Spiced Rum devono aver pensato che fosse un’idea originale e scoppiettante quella di mettere in una confezione regalo una bottiglia di rum, una copia del Kama Sutra e un sex toys. Così scoppiettante da far esplodere di rabbia l’associazione Identity Drink Brand che ha subito tuonato contro quel set, definendolo “del tutto inappropriato”. E provvedendo anche a denunciarlo, farlo ritirare dal commercio e darsi delle pacche compiaciute sulle spalle per la buon riuscita della loro missione.

Così, a seguito della denuncia, l’Independent Complaints Panel (ICP) dell’industria dell’alcol ha concluso come questa confezione regalo violi diverse leggi in quanto viene pubblicizzata come “afrodisiaco”. Inoltre non gli è piaciuto neanche lo slogan promozionale “Attira il tuo amante pirata con questa scintillante polvere di lussuria“.

L’ICP ha riferito che questo set viola almeno due regole, in quanto crea un‘associazione diretta fra l’alcol e il successo delle attività sessuali (regola 3.2 d) e in quanto suggerisce che possa avere delle qualità terapeutiche in grado di cambiare l’umore o il comportamento (regola 3.2 j).

Come dicevamo, la denuncia è stata presentata dall’associazione Identity Drink Brand la quale ha sostenuto che non poteva essere permessa l’associazione fra alcol e sex toys. Inoltre anche l’inclusione del Kama Sutra era del tutto “inappropriata”.

Durante le indagini, il presidente dell’ICP ha sollevato delle obiezioni sia sul nome del prodotto che sul testo presente sull’etichetta, stabilendo poi che violavano quelle due norme viste sopra. Così Pirate’s Grog non ha potuto fare altro che abbozzare, interrompendo così la produzione del suddetto set. Certo, Pirate’s Grog ha provato a giustificarsi sostenendo che le ciliegie selvatiche presenti nella bevanda erano considerate afrodisiache. E la commissione gli ha dato ragione in questo, era lecito segnalare in etichetta gli ingredienti, ma non suggerire che l’effetto afrodisiaco di tali ciliegie potesse aumentare il desiderio sessuale.

Vietatissimo anche il nome Love Potion in quanto, secondo l’ICP, si tratta di una terminologia che potrebbe “cambiare l’umone e il comportamento di una persona creando sentimenti di amore e romanticismo”. Sta a vedere un po’ che Pirate’s Grog ha davvero scoperto la ricetta dell’Amortentia, la pozione d’amore più potente del mondo di Harry Potter?

Rachel Childs, presidente del comitato indipendente per i reclami, ha dichiarato che è “indiscutibilmente inappropriato che un prodotto alcolico venga confezionato insieme ad una copia del Kama Sutra e a un sex toys, cosa che, secondo unanime parere concorde del comitato, crea una chiara associazione fra le attività sessuali e il loro successo”.

Ovviamente ha poi ammesso di essere lieta che il produttore abbia interrotto la vendita, cambiando poi sia il nome che la confezione di tale rum. E niente, già ci immaginiamo a che prezzi sia arrivata questa confezione su eBay.