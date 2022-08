Russia, il sostituto di McDonald’s brevetta il “Kids Combo” come alternativa all’Happy Meal

Il sostituto del McDonald's in Russia non può usare il nome "Happy Meal", e ha dunque dovuto brevettare un nuovo prodotto-sostituto.

di Luca Venturino 19 Agosto 2022

Niente Happy Meal in Russia. D’altronde, non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno – la fuga di McDonald’s dal territorio della cosiddetta Madre Patria è una notizia che vi abbiamo raccontato e ritrattato a più riprese, tanto che a seguire le improbabili avventure del suo sostituto, Vkusno-i Tochka, ci abbiamo preso anche un certo gusto. Come dicevamo, tuttavia, l’Happy Meal è un marchio registrato appartenente alla compagnia degli archi dorati e, di conseguenza, non può essere utilizzato da terze parti impunemente. Rinunciare a un prodotto così iconico, che per diversi anni è di fatto stato sinonimo della catena di fast food statunitense, è però un peccato: su queste note vi introduciamo il Kids Combo, un prodotto recentemente brevettato da Vkusno-i Tochka nella categoria giocattoli, cibo e bevande gassate.

Se un cambio di nome e qualche modifica ai dettagli permette di sostituire in maniera più o meno efficace (ce lo dirà il tempo, insomma) l’Happy Meal, il capitolo Coca Cola è però tutto un altro paio di maniche. Le scorte in Russia sono ormai prossime all’esaurimento, e di fatto Vkusno-i Tochka non è ancora riuscito a trovare una bibita sostitutiva – motivo per cui ha deciso di depositare una domanda di brevetto anche per TochkaCola, un prodotto appartenente alla categoria delle bevande gassate e che invariabilmente andrà a sostituire la Coca occidentale.

I nuovi sostituti, per di più, non finiscono qui: una domanda per “Ice de Luxe” è stata presentata nella categoria dessert e gelati per sostituire il McFlurry, e le domande per “Beef Hit” e “Big Hit” sono state presentate nella categoria sandwich per sostituire il Big Mac. Stando a quanto riportato dal quotidiano economico russo Vedomosti, Vkusno-i Tochka ha iniziato a vendere gli “analoghi” di Big Mac e McFlurry alla fine di luglio, dopo aver sostituito la salsa originale utilizzata nei Big Mac di McDonald’s.