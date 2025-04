Sai il pesce palla che quando lo mangi muori? Ecco, è arrivato nell’Adriatico

Il primo avvistamento in acque italiane del pesce palla argenteo, o Lagocephalus sceleratus per gli amici, risale al 2013: bandierina alzata al largo di Lampedusa (proprio dove appena una manciata di giorni fa è stata pescata la prima triglia del Mar Rosso in acque italiane). Un decennio più tardi il nostro protagonista è ufficilamente nel Nord Adriatico.

Trattasi di una specie tropicale arrivata dalle acque dell’Oceano Indiano ed entrato nel Mediterraneo attraverso il canale di Suez, spiegano gli scienziati. Gli stessi che sottolineano come si tratti di una delle specie più pericolose di queste acque, tra tossina e forza del morso.

I rischi del pesce palla e come comportarsi in caso di avvistamento

Nelle ultime ore un esemplare è stato pescato nella baia di Medulin, al largo della Croazia; e poi esaminato da un gruppo di ricercatori dell’Università Juraj Dobrila di Pola e dell’Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato. Il nostro protagonista ha corpo affusolato di circa 60 cm, pelle liscia e – l’avrete intuito – un ventre gonfiabile. Aspetto complessivamente regolare, a tratti magari un poco inquietante, magari – se gonfio – anche buffo.

Il pericolo, come accennato, sta nella tetrodotossina, una neurotossina cento volte più potente del cianuro e contenuta in fegato, gonadi, pelle e intestino dell’animale. Vale la pena sottolineare che si tratta di una sostanza che mantiene la propria letalità anche in seguito alla cottura, e che mangiarla per errore può portare alla paralisi respiratoria e alla morte. L’Unione Europea, non a caso, ne ha vietato la commercializzazione.

Gli esperti definiscono il suo comportamento “aggressivo”, e mettono in guardia sulla forza delle sue mascelle – in grado di danneggiare reti da pesca e attrezzature, certo, ma anche di causare amputazioni negli esseri umani. L’esemplare studiato dagli scienziati croati è il quarto ad essere catturato nell’Adriatico, e il primo ad essere stato avvistato così a nord nel bacino del Mediterraneo: in caso di avvisamento le autorità invitano a non toccare il pesce né a tentare di cucinarlo, ma di segnalarlo quanto prima alla Capitaneria di Porto o tramite l’e-mail dedicata: pescepalla@isprambiente.it.