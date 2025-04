Com’è la Colomba Motta firmata da Bruno Barbieri: Prova d’assaggio

Forse non tutti sanno che Angelo Motta fu un genio del marketing: negli anni ’30 fu infatti lui a pensare di utilizzare lo stesso impasto del panettone, ma in una forma diversa (a colomba) per proporre un dolce pasquale. Un’idea brillante per ottimizzare i macchinari e la produzione e destagionalizzare un prodotto costoso da realizzare e che consentiva buoni guadagni, come il panettone.

L’azienda Motta nell’ultimo secolo ha avuto alterne vicende, che si sono concluse prima con l’acquisizione da parte di Nestlé, e poi, nel 2009, con l’acquisizione da parte del gruppo Bauli che, nello stesso anno, acquistò anche i marchi Alemagna e Tre Marie.

Evidentemente il piano strategico del gruppo prevede che i lievitati d’occasione rosa Bauli rimangano l’entry level di mercato, con prezzi decisamente bassi, mentre il blu Motta debba arrivare allo stesso prezzo di Le Tre Marie, considerato da sempre il lievitato industriale migliore, e più caro. Sicuramente la collaborazione con Bruno Barbieri nasce con l’idea di dare un quid gourmet a un prodotto che non lo è.

Eppure, nonostante l’unanimità dei commenti critici sull’operazione panettone di Bruno Barbieri, la colomba Motta di Bruno Barbieri è stata registrata da Altroconsumo a circa 15 euro, prezzo medio [noi l’abbiamo acquistata a 13 euro, mentre quella di Le tre Marie era a 13,90]. Sul web il prodotto si trova anche a 27 euro, in operazioni di bagarinaggio. Dobbiamo arrenderci (ancora una volta?) al fatto che l’operazione in fin dei conti sembra riuscita, e che il mercato ci sta dicendo che i consumatori cercano il brand, confondendolo con la qualità.

Il packaging e gli ingredienti

Nel comunicato stampa si segnala che, come per il panettone, la confezione è ispirata al duomo di Milano anche se, il taglio diamante della scatola non sembra affatto portato alla verticalità come invece le guglie del duomo. Il colore è quel blu più acceso di un tempo, che contraddistinguei prodotti associati a Bruno Barbieri.

Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0”​, scorze d’arancia candite (184%)​, zucchero​, uova fresche​, lievito naturale (frumento)​, burro (latte)​, granella di zucchero (4%)​, mandorle (2,7%)​, tuorlo d’uovo, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi​, olio di semi di girasole​, farina di riso​, miele millefiori, sale, aromi​, sale, albume d’uovo in polvere​, aromi naturali, aromi.

Le varianti, roboanti, della pasqua 2025

Colomba Classica: realizzata secondo la ricetta tradizionale di Angelo Motta, con canditi e glassa alle mandorle.​

Colomba Senza Canditi con Uvetta: uvetta sultanina e di Corinto, arricchito da vaniglia Bourbon del Madagascar e fiori di camomilla. ​

Colomba Ananas e Cedro: pezzi di ananas canditi e scorze di cedro candite, con una glassa di zucchero di canna.

Colomba frutti rossi e cioccolato: lamponi e ribes e cioccolato fondente con glassa al cacao.

Colomba pesca e limone: pesca candita e scorze candite di limone di Sicilia, con miele millefiori italiano, vaniglia Bourbon del Madagascar e una glassa al limone.

L’assaggio

Il prodotto industriale dovrebbe garantire perfezione di esecuzione e di cottura, e in effetti la glassa è perfettamente formata, ben secca e non umida, scricchiola e si stacca in pezzi al taglio. Il sotto-crosta, la parte più delicata dei lievitati, soprattutto di quelli glassati, è perfettamente asciutta, ben sviluppata e ben cotta. Il primo inciampo si percepisce al taglio: il prodotto non è arioso ma compatto e anche pesante.

L’interno, ben lungi dall’essere riccamente alveolato, sembra il tessuto tipico della torta Paradiso (o del caro Buondì Motta, prodotto di punta del marchio per noi che siamo cresciuti nei primi anni Novanta). I canditi sono tutti appoggiati al fondo, errore che anche la casalinga di Voghera tende a evitare quando prepara una torta fatta in casa.

I sentori sono fievolissimi, si percepisce lo zucchero ma non la vaniglia. Evidentemente si è scelto di non tagliare la “vaniglia del Madagascar” con la vanillina, ingrediente sine qua non dei lievitati industriali; ma la celebre e costosa spezia è usata in dosi evidentemente omeopatiche, e l’aroma ne risente.

La glassa è piacevole al gusto, ma le mandorle sono poco gustose e leggermente flosce. L’aroma di arancia è preponderante, con una persistenza di sapore chimico, e i canditi, sorprendentemente, sono poco saporiti.