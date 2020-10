Sal de Riso apre a Milano il suo primo negozio con Autogrill

Sal de Riso è pronto a sbarcare a Milano con il suo primo negozio con Autogrill. Il Maestro pasticcere, infatti, inaugurerà il suo primo punto vendita monomarca nel bar Motta Milano 1928, nel Mercato del Duomo, proprio in Piazza del Duomo (con ingresso, fra l’altro, anche dalla Galleria Vittorio Emanuele II).

Autogrill prosegue il suo viaggio nell’offerta di prodotti Premium: aveva iniziato con il 3 stelle Michelin Niko Romito, poi con la pizza di Renato Bosco e adesso sceglie i dolci della Costiera Amalfitana (e non solo) di Sal de Riso.

Di sicuro a Milano troverete alcune delle prelibatezze più note di Sal de Riso, da mangiare sul posto (rispettando, ovviamente, le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm) o da portare a casa. Ecco alcune delle proposte, fra monoporzioni, dolci al bicchiere e creme spalmabili:

Delizia al Limone Amalfitano

Oro Puro

Babà al Rhum invecchiato

Caprese

Torta Ricotta e Pere

Panarea

Dolce di Amalfi

Panzuppati

CremDerì

Non mancherà, poi, una selezione di liquori con il quale accompagnare il tutto. Soddisfatto della partnership è Andrea Cipolloni, CEO Europe di Autogrill: l’azienda sta cercando di anticipare e soddisfare i gusti dei clienti, offrendo i dolci di Sal de Riso nel Motta di Milano e arricchendo anche l’offerta di pasticceria nei punti vendita in tutta Italia.

Soddisfazione, poi, anche da parte di Sal de Riso che spiega che è il sogno di tutti i pasticceri aprire un punto vendita a Milano: per lui è emozionante sbarcare a Milano e in Galleria Vittorio Veneto. Ma non finisce certo qui: i dolci di Sal de Riso saranno presenti anche in alcuni ristoranti autostradali selezionati con le monoporzioni, disponibili anche in formato take-away.