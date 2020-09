Salamini Stag. S. – Bon Ton Salumi di Barabino Santino: richiamo per rischio microbiologico

C’è un altro richiamo sul sito Salute.gov: questa volta si tratta di un lotto dei Salamini Stag. S. di Bon-Ton Salumi di Barabino Santino ritirato dal commercio a causa di un rischio microbiologico. Sul sito l’allerta è stata pubblicata il 17 settembre 2020, mentre sull’avviso di richiamo la data riportata è quella del 16 settembre 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Salamini Stag. S., il marchio del prodotto è Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. Sas, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Salumificio Monte Penice srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9 85 L CE, mentre il nome del produttore è sempre Salumificio Monte Penice srl con sede dello stabilimento in via Roma 72 a Rivergaro (PC).

Il numero di lotto ritirato è lo 03-09-20 con unità di vendita rappresentata dalla fila da quattro salamini del peso totale di circa 1 kg. Nell’avviso non è riportata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Salmonella. Per tale ragione nelle avvertenze i consumatori sono invitati a non mangiare tale prodotto (quello con il lotto indicato prima) e a restituirlo presso il punto vendita di acquisto.