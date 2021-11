Salamino Rocchetto di Salumificio La Rocca: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio lotto del Salamino Rocchetto di Salumificio La Rocca per un rischio microbiologico.

di Manuela 11 Novembre 2021

Dopo le Decorazioni in amido di Ambra, ecco arrivare un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salamino Rocchetto di Salumificio La Rocca a causa di un rischio microbiologico. Sul sito, la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 novembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 9 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salamino Rocchetto, Salamino Rocchino, Salamino Alfiere, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Salumificio La Rocca S.R.L., con sede dello stabilimento in via Caneto snc a Castell’Arquato (PC). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, invece, è IT 1310/L CE.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello denominato 08/10/21, con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 aprile 2022 e unità di vendita rappresentati o dal singolo pezzo da 150 grammi o dalle coppie fascettate da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Salmonella. Nelle avvertenze i consumatori sono avvisati di non mangiare il numero del lotto sopra indicato dei prodotti in questione.