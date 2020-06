Salmone norvegese affumicato Starlaks – Vegé: richiamo per rischio microbiologico

Ancora un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del Salmone norvegese affumicato Starlaks Vegé. Sull’avviso di richiamo si legge che la motivazione è legata a un rischio microbiologico. Sul sito l’avviso è comparso solamente oggi, mentre la data effettiva del richiamo è del 25 giugno 2020.

La denominazione di vendita esatta del prodotto richiamato è Salmone norvegese affumicato, il marchio del prodotto è Starlaks – Vegé, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Starlaks Italia Srl; Vègé Retail spa. Il nome del produttore è Starlaks Italia Srl, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è Starlaks con sede dello stabilimento in via per Cilavegna 13 a Borgolavezzaro (NO).

Il numero di lotto del Salmone norvegese affumicato ritirato dal commercio e dagli scaffali è 619NI2010D2205 con data di scadenza o termine minimo di conservazione fino al 6 luglio 2020. L’unità di vendita, invece, è quella relativa alla pezzatura da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Per questo motivo nelle avvertenze i consumatori vengono avvisati di non mangiare il lotto del prodotto in questione e di riportarlo subito al punto vendita di acquisto.