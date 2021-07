Salsa al tartufo bianco di Filotei: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 22 Luglio 2021

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un altro richiamo: è stato ritirato dal commercio, infatti, un lotto della Salsa al tartufo bianco di Filotei a causa del rischio allergeni. In questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 22 luglio 2021, mentre la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è quello a del 20 luglio 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salsa al tartufo bianco, mentre il marchio del prodotto è Filotei Group. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Filotei Group srl, con sede dello stabilimento in via Salaria 136 ad Arquata del Tronto (AP). Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9-2740/L, mentre il nome del produttore è Athenor srl, con sede dello stabilimento di produzione in Località Ponte Sargano a Cerreto di Spoleto (PG).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è V0616, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 giugno 2024 e unità di vendita rappresentata dal vasetto da 90 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè l’utilizzo di un ingrediente, il burro nello specifico, contenente allergeni non dichiarati in etichetta. Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi il consiglio per chi è allergico al latte o intollerante al lattosio di non consumare il prodotto con il numero di lotto in questione.