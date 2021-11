Salsiccia carne suino di Salumificio CCS: richiamo per rischio fisico

di Manuela 23 Novembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Salsiccia carne suino di Salumificio CCS a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 22 novembre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 20 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salsiccia carne suino, il marchio del prodotto è Salumificio CCS Srl e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 2048L CE. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Salumificio Centro Carni dei Sibilinni Srl, con sede dello stabilimento in via Crocedivia 38 a Montegiorgio (FM).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 171121, mentre data di scadenza o termine minimo di conservazione in questo caso non sono indicati. L’unità di vendita è rappresentata dal bastone da 0,110/0,120 kg (vendita al kg).

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di un corpo estraneo. Tuttavia nell’avviso di richiamo non viene specificato di che tipo di corpo estraneo si tratti.

Nelle avvertenze si prega la clientela di non consumare questo specifico numero di lotto di tale prodotto e, se possibile, di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.