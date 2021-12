Salsiccia di Salumificio Bonalumi: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 24 Dicembre 2021

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: è stato ritirato dal commercio un lotto della Salsiccia di Salumificio Bonalumi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di oggi, 24 dicembre, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 23 dicembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è Salsiccia in vaschetta – Lucanica P.S., mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9-1214/L CE. Il marchio del prodotto è Salumificio Bonalumi srl, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è sempre Salumificio Bonalumi srl con sede in viale Oriano 10 a Treviglio (BG), mentre il nome del produttore, pur essendo sempre Salumificio Bonalumi srl, questa volta ha sede in via del Chioso 4 a Mozzo (BG).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 91221, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalla vaschetta in atmosfera modificata da 2,50 kg circa.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: è stata rilevata la presenza di Salmonella. Nelle avvertenze c’è solo scritto di inoltrare l’allerta ai clienti per il richiamo del prodotto. Va da sé che se si ha in casa questo specifico lotto del prodotto sopra indicato, non vada consumato.