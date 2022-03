Salsiccia sottovuoto di Salumificio A. Lovison: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 22 Marzo 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti della Salsiccia sottovuoto di Salumificio A. Lovison a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 22 marzo 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 18 marzo 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salsiccia sottovuoto, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 1470/LCE, mentre sia il marchio del prodotto che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Salumificio A. Lovison srl, con sede dello stabilimento in via Ugo Foscolo 18 a Spilimbergo (PN).

Questi sono i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo:

02.02.2022

07.02.2022

09.02.2022

14.02.2022

16.02.2022

21.02.2022

23.02.2022

28.02.2022

02.03.2022

07.03.2022

09.03.2022

14.03.2022

16.03.2022

In tutti questi casi, la data di scadenza o termine minimo di conservazione a cui fare riferimento è 30 giorni dalla data di produzione. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 0,320 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: a causa di un errore di etichettatura, nei lotti sopra indicati è stata apposta una data di scadenza superiore a quella prevista di 30 giorni.

Nelle avvertenze si sottolinea come il prodotto in questione sia da consumarsi entro 30 giorni dalla data di 30 produzione. Per cui chi avesse i lotti sopra indicati, deve riconsegnarli presso il punto vendita di acquisto.