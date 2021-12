Salt Bae, il suo nome è tra le parole più spesso pronunciate male del 2021

di Luca Venturino 10 Dicembre 2021

In aggiunta alla rubrica delle classifiche di cui non sapevi di sentire il bisogno, dopo quella delle emoji più utilizzate ecco quella redatta da Babbel e dal British Institute of Verbatim Reporters sulle parole pronunciate più sovente in maniera sbagliata del 2021, in cui appare anche il vero nome di Salt Bae.

Chiaro, lo studio si basa principalmente su quei termini che, nel corso dell’anno, sono stati più storpiati dai giornalisti o altre personalità televisive, e pertanto alcuni di essi potrebbero sorprendervi. Dubitiamo, ad esempio, che qualcuno dei nostri lettori non sappia pronunciare correttamente Giorgio Chiellini (JYOR-jyo kyi-LEE-nee, dice la classifica) o Gina Coladangelo (JEE-nah co-lah-DAN-gelo), ma è comprensibile che per un anglofono potrebbe essere più complicato. Tra gli altri nomi che strizzano l’occhio al tricolore ci sono anche i Måneskin (MOH-ne-skin), che hanno conquistato la luce dei riflettori vincendo l’Eurovision.

Ma tornando a quelli che anche noi potremmo trovare complicati, ecco per l’appunto il vero nome di Salt Bae, e cioè Nusret Gökçe Erzurum. Ci sarebbe piaciuto leggere la corretta pronuncia anche in questo caso, ma purtroppo la classifica si ferma al primo nome: nus-RET. Degna di nota anche la presenza del biscotti di Squid Game, i Dalgona, che si pronunciano tal-goh-nah, anche se in alcuni casi di usa tal-koh-nah.