Salt Bae: il suo ristorante di Londra ha fatturato 7 milioni di sterline nel primo trimestre del 2022

di Manuela 18 Agosto 2022

E meno male che il ristorante di Salt Bae secondo TripAdvisor era fra i 100 peggiori di Londra. Questo perché pare che il ristorante Nusr-Et Steakhouse di Londra di Nusret Gökçe abbia fatturato nel corso dei primi tre mesi del 2022 qualcosa come 7 milioni di sterline.

A questo bisogna aggiungere i 2,3 milioni di sterline incassati dal ristorante Nusr-Et Steakhouse, l’outlet sito nell’hotel Park Tower a Knightsbridge, guadagnati fra l’altro da fine settembre, momento in cui ha aperto i battenti, fino a fine dicembre. E il tutto in un periodo di crisi economica e post pandemia.

In realtà, considerando che per una bistecca di tomahawk qui si pagano anche più di 600 sterline e che, poco dopo aver aperto la filiale di Londra, è stato avvistato uno scontrino da 1.812,40 sterline per un tavolo da sei, con tanto di lattine di Red Bull messe a 11 sterline ciascuna (normalmente costano 1,40 sterline), ecco forse spiegato il perché di questo incasso.

Nonostante critici come Jay Rayner dell’Observer sostengano che questo sia un “ristorante ridicolo”, ecco che continua a esserci gente disposta a spendere più di 600 sterline per una bistecca gigante di tomahawk e 40 sterline per un hamburger. Se vuoi qualcosa di più economico, quello che costa di meno sono le patatine fritte con le erbette a 9 sterline.

Ovviamente i clienti classici di Salt Bae, oltre agli occasionali curiosi, non sono certo i lavoratori della pausa pranzo o le allegre famigliole in vacanza. Qui passano spesso nomi del calibro di David Beckham, Leonardo DiCaprio o anche Nicolas Maduro, il presidente del Venezuela. Di sicuro tutti nomi che non gridano allo scandalo se vanno in un ristorante del genere e spendono 600 sterline per una bistecca.