Salt Bae apre un nuovo ristorante Nusr-Et a Knightsbridge

di Manuela 30 Giugno 2022

Su Tripadvisor il locale di Nusret Gökçe finisce tra i 100 peggiori di Londra secondo Tripadvisor? E Salt Bae secondo voi cosa fa? Esatto: apre un nuovo ristorante, ma questa volta a Knighsbridge.

Mentre a maggio la notizia era relativa all’apertura di un altro Nusr-Et a New York, ecco che adesso lo chef salatore ha deciso di aprire un locale più vicino a casa.

Si sa già che il nuovo ristorante avrà una terrazza da 70 posti, scelta assolutamente ideale e compatibile con il clemente e mai imprevedibile clima inglese. Mentre consigliamo a Salt Bae di non spargere sale in giro quando è controvento, ecco che l’Evening Standard spiega che il nuovo locale sarà aperto da mezzogiorno fino alla sera tardi.

Ovviamente anche qui verranno servite bistecche e costolette alla griglia (altrimenti su cosa lancia il sale? Sull’insalatina?), senza dimenticare il carpaccio di manzo, la tartare, gli involtini di gamberi in tempura, il sushi di salmone e avocado e il baklava come dessert.

Tuttavia l’Evening Standard si chiede quanto possa avere successo un locale del genere. Anche la filiale londinese pare che vada un po’ in sofferenza quando lo chef non c’è (cioè, praticamente per la maggior parte del tempo): se Salt Bae non è presente, è difficile che la gente venga anche da lontano per pagare 500 sterline a bistecca.