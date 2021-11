Salt Bae imbocca con una bistecca d’oro un ministro del Vietnam: polemiche

Il Vietnam è infuriato con il suo ministro della Sicurezza: la foto in cui Salt Bae lo imbocca con una bistecca d'oro non è piaciuta.

di Manuela 8 Novembre 2021

Mentre Salt Bae cerca un nuovo chef a Londra per cucinare una bistecca da 2.000 dollari, ecco che il Vietnam si è infuriato con il proprio ministro della Sicurezza. Perché? Beh, la foto di lui che si fa imboccare da Salt Bae con una bistecca d’oro non è piaciuta a molti.

Qualche giorno fa il ministro della pubblica Sicurezza To Lam è stato pizzicato in un video mentre si trovava nella bisteccheria di Londra Nusr-et. Qui si vede chiaramente lo chef Nusret Gokce (il vero nome di Salt Bae) che imbocca il suddetto ministro con una bistecca ricoperta d’oro da 1.000 dollari.

Niente di strano considerando il locale: in questa bisteccheria di lusso gli eccessi sono all’ordine del giorno. Inoltre viene spesso visitata da star come David Beckham, Naomi Campbell e Leonardo di Caprio, quindi nulla di insolito.

Se non fosse che il Vietnam è un paese socialista dove la maggior parte dei cittadini ha salari in cui guadagna pochissimi soldi al giorno.

Per questo motivo il Vietnam, non proprio uno dei paesi più ricchi del mondo, si è indignato secondo quanto riferito dal Bangkok Post. A questo bisogna poi aggiungere il fatto che To Lam è il leader della repressione del dissenso del paese, quindi già di base non è molto amato dai suoi concittadini.

Il video è stato pubblicato inizialmente anche dallo stesso ristorante di Salt Bae. Quando si sono resi conto, però, del clamore in senso negativo che stava generando (soprattutto nei confronti del cliente), ecco che è stato subito rimosso. Solo che ormai era stato visto da tantissimi vietnamiti su Facebook e TikTok, scatenando così la furia della popolazione.

La situazione è aggravata dal fatto che il Vietnam, paese in cui le prime ondate di Covid-19 erano state assai blande, adesso è funestato dalla variante Delta. Tutto ciò sta provocando una crisi economica gravissima: attualmente il salario medio mensile di un vietnamita è di 184 dollari.

Ancora sconosciuta è la data in cui si sarebbe svolta la fatidica cena. Tuttavia il ministro si è recato nel Regno Unito per la COP26 di Glasgow.