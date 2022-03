Salt Bae: le spese di servizio sono mance? No, e i dipendenti perdono la causa

di Manuela 24 Marzo 2022

Ripetete dopo di me: le tasse di servizio non sono mance, le tasse di servizio non sono mance… È quanto hanno imparato i dipendenti di Salt Bae del Nurs-Et Miami: il tribunale ha deciso che le spese di servizio, non essendo mance volontarie, non devono essere versate interamente al personale.

A prendere la decisione è stata la Corte d’Appello degli Stati Uniti che ha confermato la decisione di un giudice di Miami: il 18% di “spese di servizio” aggiunte al conto del ristorante Nurs-Et Steakhouse di Miami, di proprietà di Nusret Gokce aka Salt Bae, non è una mancia.

Questo è quanto stabilito dalla sentenza: “Se le spese di servizio obbligatorie vengono considerate mance, ecco che la legge federale vieta ai ristoranti di utilizzare queste tasse per pagare i salari e gli straordinari dei dipendenti. Ma se le spese di servizio non sono considerate mance, ecco che i ristoranti possono decidere come applicarle per pagare i salari dei dipendenti”.

Quello che è successo è questo: due dozzine di dipendenti del ristorante di Salt Bae hanno citato in giudizio il locale sostenendo che le spese di servizio non dovevano essere utilizzate per coprire il loro normale stipendio. Tuttavia alla fina il tribunale si è pronunciato a favore del ristorante, seguendo fra l’altro una decisione del 2020 che stabiliva che anche una mancia automatica del 20% non è ufficialmente una mancia.

Anche se da Nurs-Et una voce del menu recita “Per tua comodità spese di servizio del 18% verranno aggiunte al conto finale e saranno distribuite a tutto il team”, in realtà le spese di servizio non vengono pagate dai clienti su base volontaria. Nella sua decisione, infatti, il tribunale ha citato un precedente che afferma che l’elemento essenziale di una mancia è il fatto che sia di natura volontaria: se la mancia deve essere data, il suo importo deve essere determinato esclusivamente dal cliente.

Un regolamento DOL spiega poi cosa non vada inteso come mancia: un addebito obbligatorio per il servizio, come il 15% dell’importo del conto, imposto a un cliente dal ristorante, non è una mancia.

Da lì la decisione di non considerare quel 18% di spese di servizio come una mancia. C’è anche da dire che, dal 1 novembre 2017 al 1 gennaio 2019, cioè il periodo che copre il reclamo dei dipendenti, il personale del ristorante ha guadagnato dai 23,68 ai 51,58 dollari all’ora, il che va ben oltre il salario minimo.