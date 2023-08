Salt Bae progetta di aprire un mega ristorante a Ibiza

Non, non è una minaccia, ma solo il prossimo progetto imprenditoriale di Salt Bae: aprirà un mega ristorante a Ibiza, con tanto di piscina e camere d'albergo

di Manuela Chimera 30 Agosto 2023

Nonostante le critiche sulla qualità dei suoi locali, ecco che Salt Bae ha annunciato il suo nuovo progetto: un mega ristorante a Ibiza, comprensivo di piscina, camere d’albergo e appartamenti deluxe. Tramite un post su Instagram Nusret Gokce aka Salt Bae ha fatto vedere il cantiere dove sorgerà il maxi complesso e anche le immagini del progetto.

Cosa si sa del nuovo ristorante di Salt Bae?

Beh, in primis che non sarà solo un ristorante, visto che si parla di albergo, appartamenti e piscina. Secondo Salt Bae, questo sarà il “progetto più importante” della sua vita (anche se il tono sembra un po’ quello dei cantanti sul palco per cui, ogni volta, la città in cui cantano è quella che hanno nel cuore. Devono effettivamente avere un cuore molto grande).

In teoria il nuovo complesso dovrebbe essere di fascia alta, esattamente come gli altri ristoranti aperti a Dubai, New York e Londra, quelli dove una bistecca può costare fino a 1.450 sterline, comprensiva di oro alimentare e mossetta alla Salt Bae per gettarvi il sale sopra.

Quello di Ibiza sarà, fra l’altro, il primo ristorante di Salt Bae in Spagna. Come si può vedere nelle foto del post di Instagram:

e anche nel video:

il cantiere sorge nel cuore del quartiere delle feste di Ibiza, vicino a uno dei più grandi resort sulla spiaggia dell’isola. Tuttavia, nonostante le promesse del ristorante di alto livello, delle piscine e degli appartamenti, non tutti nei Commenti sono soddisfatti di questa decisione.

Vuoi anche per le recenti polemiche che hanno colpito i suoi ristoranti, come quella relativa alle mance dirottate, alla violazione dei diritti sul lavoro e anche quelle di discriminazione sessuale e razziale (per tacere dell’ultima dove un’addetta gi bagni ha denunciato il locale di Salt Bae perché le era stato chiesto di “mostrare i piedi” a dei clienti), ecco che qualcuno ha fatto notare che il resort sorgerà vicino a quello che sembra essere un canale che promette di non avere un buon odore.

Inoltre qualche utente si è chiesto perché i rendering non mostrassero il palazzo Casa del Mar, chiedendosi se verrà demolito per caso. Altri gli hanno fatto notare che la zona prescelta è a rischio inondazioni vista la vicinanza col mare, ribadendo che il canale che si vede nel video emana un odore molto sgradevole per gran parte dell’anno.

Infine c’è anche chi gli ha fatto notare che gli spagnoli conoscono bene il vero prezzo della carne e che nessuno pagherà mai i loro prezzi.