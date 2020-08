Salute: troppo fruttosio nella dieta può provocare la malattia del fegato grasso

Parlando di salute, occhio che troppo fruttosio nella dieta può provocare la malattia del fegato grasso. Un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature Metabolism e realizzato dalla Scuola di Medicina dell’Università della California, ha dimostrato che quando nella nostra dieta inseriamo troppo fruttosio ecco che rischiamo di sviluppare la steatosi epatica non alcolica.

Secondo i dati emersi da questa ricerca, il fruttosio altera la barriera epiteliale intestinale che protegge gli organi da eventuali tossine batteriche. E si è visto che il fruttosio ha un effetto negativo sul fegato solamente dopo aver raggiunto l’intestino.

In realtà già gli antichi Egizi sapevano che il fruttosio, particolarmente concentrato in datteri e fichi secchi, provocava il fegato grasso, tanto che davano da mangiare a anatre e oche frutta secca in abbondanza per ricreare l’antenato del foie gras.

Secondo Michael Karin, ricercatore a capo di questo studio, l’aumento del consumo di bibite contenenti alti livelli di fruttosio è in correlazione con l’aumento di casi di sindrome del fegato grasso. E’ l’eccesso di fruttosio a portare allo sviluppo di questa forma di steatosi epatica non alcolica: se il consumo di fruttosio è a livelli normali, allora non si hanno effetti negativi.