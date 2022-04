Saluzzo: incidente col trattore in un’azienda agricola, morto un bambino

A Saluzzo, provincia di Cuneo, in Piemonte, tragedia in un'azienda agricola: a causa probabilmente di un incidente col trattore è morto un bambino di 2 anni.

di Manuela 20 Aprile 2022

Una brutta tragedia viene segnalata a Saluzzo, in provincia di Cuneo, in Piemonte: qui un bambino di 2 anni è morto a causa di un incidente col trattore in un’azienda agricola del paese.

Al momento non si sa molto della dinamica dell’incidente. Quello che si sa è che due giorni fa, di sera, sono stati gli stessi famigliari del piccolo a trasportare d’urgenza il bambino presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Saluzzo.

Tuttavia, nonostante i tentativi disperati dei medici, il piccolo non ce l’ha fatta: le lesioni riportate dal bambino erano così gravi da rendere impossibile il suo salvataggio.

Sulla vicenda, ora, stanno indagando i carabinieri di Saluzzo. Gli accertamenti sono ancora in corso, ma la prima ipotesi trapelata è che la causa della morte sia imputabile a un incidente avvenuto fra le mura dell’azienda agricola di proprietà della famiglia. La teoria più accreditata è che il piccolo sia rimasto lesionato mortalmente a causa di un incidente col trattore. Tuttavia la dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto riportato, però, da CuneoDice.it, il piccolo potrebbe essere salito sul mezzo lasciato accidentalmente incustodito. Il bambino potrebbe aver avviato per errore il mezzo: il trattore si sarebbe così messo in movimento arrivando fino a un terrazzamento dove, a causa del dislivello, si sarebbe ribaltato, precipitando da un’altezza di più di tre metri.

Purtroppo non è il primo incidente del genere che capita. Se ricordate, solamente lo scorso novembre, ma questa volta a Cosenza, una ragazza era morta travolta dal trattore guidato dal padre.