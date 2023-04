Salvatore De Riso apre un nuovo locale a Minori: Sal De Riso Gourmet

di Luca Venturino 22 Aprile 2023

Sal De Riso raddoppia: accanto alla sua celebre pasticceria situata sul Lungomare di Minori, sulla Costiera Amalfitana, l’imprenditore si prepara all’avventura con un nuovo ristorante, inaugurato il 21 aprile. Sal De Riso Gourmet – questo il nome del locale in questione – è di fatto definito da una proposta gastronomica legata alle sue radici territoriali e immerso in un ambiente caratterizzato da una spiccata luminosità e da colori brillanti, con tanto di cucina a vista. Stando a quanto lasciato trapelare, al di là di un connubio di più stili di architettura, il ristorante riconosce nella declinazione “mediterranea” la propria anima, con ampi utilizzi del blu, del bianco e di tante sfumature del corallo.

Sal De Riso Gourmet, il nuovo ristorante a Minori: ecco tutti i dettagli

Non manca, ad accompagnare questa particolare impronta architettonica, una selezione di opere di artisti della Costa di Amalfi che saranno direttamente esposte nelle sale del ristorante. Si segnala, tra le tante, un’opera della pittrice romana Cinzia Pellin intitolata “L’Amore”, dedicata all’attrice Anna Magnani che ha girato proprio in Costiera Amalfitana alcune scene dell’omonimo film di Roberto Rossellini.

Ma passiamo alle norme operative gastronomiche, che d’altronde sappiamo bene che i nostri lettori sono anche (e soprattutto) golosi: la brigata di cucina, composta da dodici cuochi e pizzaioli, è coordinata dal giovane chef Giuseppe Cozzolino, già forte di numerose esperienze in Italia e in Europa, per la realizzazione di piatti e ingredienti ricercati “per realizzare una cucina di alto livello qualitativo ed estetico”.

La proposta si configura come ricca di piatti crudi e cotti a base di pesce e di carne, proposte alla griglia e affiancate, come brevemente accennato in apertura di articolo, ai grandi classici della cucina napoletana. Una categoria, quest’ultima, che naturalmente si allarga a includere anche la pizza, realizzata in versione gourmet dal pizzaiolo Giuseppe Giordano e dai suoi collaboratori utilizzando una farina Intera di tipo 0, ricca di germe di grano e fibre solubili del Molino Colombo.

Chiudono la sfilata del gusto i dolci: Sal De Riso in persona ha messo a punto una selezione di dessert al piatto da affiancare alla variegata scelta della pasticceria, coordinata dalla chef pasticcera Daniela Cioffi; mentre la squadra di sala e del bar si muoverà ai comandi del direttore Enzo D’Amato e dal maître Nicola Ferrigno.

“A sette anni dall’apertura della pasticceria-bistrot Sal De Riso Costa d’Amalfi, Salvatore e io oggi realizziamo un altro grande sogno che custodivamo nel cassetto” ha commentato Anna De Nunzio, moglie di Sal De Riso e sua strettissima collaboratrice. “Da un po’ di tempo sentivamo il bisogno di ampliare la nostra offerta gastronomica, così dopo due anni di intenso lavoro, il 21 aprile inauguriamo il nuovo ed esclusivo ristorante Sal De Riso Gourmet, situato accanto all’attuale pasticceria”.