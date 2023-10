Salvatore Lioniello apre a Milano, è la prima volta fuori dalla Campania

di Manuela Chimera 4 Ottobre 2023

Nuova apertura se siete dalle parti di Milano (e se i lavori in corso finiranno in tempo): Salvatore Lioniello è in procinto di aprire una pizzeria a Milano. Che è anche la prima che apre al di fuori della Campania. Qualche giorno fa Lioniello ha fatto sapere che intende aprire fra un paio di settimane e la speranza di tutti è che questa sia la volta buona visto che l’apertura in questione è nell’aria da circa un annetto. Il fatto è al momento i lavori sono ancora in corso nel locale, quindi in due settimane dovranno essere finiti.

Cosa si sa della nuova pizzeria di Salvatore Lioniello a Milano?

Al momento sappiamo solo che la nuova pizzeria che Salvatore Lioniello sarà grande quando quella di Succivo, in provincia di Caserta, sede originale delle pizzerie del pizzaiolo famoso per i suoi cappelli e i suoi video su TikTok.

In realtà questa apertura è stata annunciata già da diversi mesi, solo che finora Lioniello aveva sempre detto che avrebbe aperto il mese successivo, rimandando la data dell’inaugurazione. Adesso, invece, tramite un video pubblicato su TikTok, il pizzaiolo campano ha fornito una data precisa, che è anche più vicino di quanto ci si immaginasse visto che, attualmente, la sede del ristorante è ancora un cantiere con lavori in corso.

La nuova pizzeria, infatti, dovrebbe aprire i battenti il 16 ottobre 2023, quindi fra neanche due settimane. Adesso bisognerà vedere se, effettivamente, per quella data i lavori saranno stati portati a termine in modo da permettere un’inaugurazione con tutti i crismi del caso.

Lioniello ha spiegato che la pizzeria si trova in un incrocio vicino a Porta Romana, più precisamente all’angolo fra via Friuli 46 e via Comelico. Nel senso che l’angolo appartiene tutto alla pizzeria, visto che si parla di nove vetrine disposte a L ottenute dall’unione fra due locali adiacenti. In questo modo il numero dei coperti si impenna.

E mentre le vetrine riportano ancora i cartelloni copri-cantiere, ecco che chi è del posto ha fatto sapere che il forno a legna per la pizza a forma di cappello, celebre pizza distintiva del pizzaiolo in questione, è già arrivato.

Come dicevamo, questa è la prima apertura di Lioniello al di fuori della Campania. E mentre ci si chiede se seguirà le orme di Sorbillo e Capuano, ecco che Lioniello prevede di aprire altri locali nel corso dei prossimi mesi. Di sicuro è sulla buona strada, soprattutto per quanto riguarda la presenza sui social.

Oltre al cappello iconico (c’è chi per distinguersi dedica pizze ai personaggi o agli ingredienti trend del momento e chi è diventato famoso per via del cappello), ecco che Lioniello è famoso anche perché è assai attivo sui social, superando quota 70mila follower su TikTok, 170mila su Instagram e 180mila su YouTube.

Proprio nei video Lioniello ha spiegato che nel corso degli ultimi sei mesi, ha passato il lunedì, giorno di riposo della pizzeria a Succivo, viaggiando in direzione Milano in modo da tener d’occhio i lavori della pizzeria. E promette che il locale di Milano sarà il gemello di Succivo, prospettando “una cosa straordinaria”. Nel frattempo i fan su TikTok si stanno chiedendo se anche i prezzi rimarranno in linea con quelli campani o si allineeranno con quelli ben più cari del capoluogo lombardo. Non ci resta che attendere e vedere.

Questo il video dove Lioniello ha rivelato la data dell’apertura milanese: