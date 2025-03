Sammontana si allarga in Nord America: acquisita La Rocca Creative Cakes

Detto, fatto. Dopo la fusione dell’estate scorsa con Forno d’Asolo che ha creato un nuovo gigante nel settore della pasticceria industriale, Sammontana è stata molto esplicita coi suoi piani per il futuro: essere leader del mercato in Italia, raddoppio del fatturato entro il 2028 e l’espansione verso Francia, Germania e Nord America.

Ed è proprio di questi giorni la notizia che conferma che questa strategia sta muovendo i primi passi. Sammontana ha infatti acquisito La Rocca Creative Cakes, azienda canadese con 40 anni di storia, specializzata nel fornire negozi e supermercati con torte, dessert e pasticceria surgelata, distribuiti anche negli USA. Un realtà che, nel suo stabilimento di Toronto, da produce qualcosa come 120 mila torte a settimana, per un fatturato 2024 da oltre 45 milioni di euro.

“Il primo tassello”

Ancora non si sanno i dettagli economici dell’accordo, prima operazione sviluppata dalla neonata Sammontana North America, che verrà perfezionato entro la fine del mese di marzo.

Quello che si sa è che non sarà certo l’unica, come conferma una nota della stessa Sammontana: “rappresenta il primo tassello del percorso che punta all’espansione sui mercati esteri attraverso la crescita organica e le acquisizioni mirate nel settore del dessert, gelato e frozen pastry. L’ingresso di La Rocca nel portfolio del gruppo sarà complementare e sinergico, in termini di canali di vendita e proposta assortimentale, al brand Bindi già presente nel mercato nordamericano principalmente nel canale food service”.

Anche Alessandro Angelon, amministratore delegato dell’azienda, conferma questa visione: “a inizio anno ci siamo posti degli obiettivi di crescita e internazionalizzazione molto sfidanti e l’acquisizione di La Rocca Creative Cakes concorrerà a sostenere le nostre ambizioni”. Sul ruolo della nuova acquisita nel gruppo, Angelon ha le idee chiare: “il brand presenta importanti affinità anche dal punto di vista valoriale e del fare impresa, elementi per il nostro gruppo imprescindibili nel valutare la scelta di nuovi partner”.

Secondo l’ad, La Rocca “non è solo un leader affermato nel mercato dei dessert di alta gamma”, ma “condivide anche il nostro profondo impegno per gli ingredienti di alta qualità, l’artigianalità, l’eccellenza e il know-how della pasticceria di ispirazione italiana. Siamo quindi certi che le nostre forze combinate daranno risultati eccellenti”.